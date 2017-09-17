Во вторник, 22 августа, в школе № 93 города Ижевска (ул. Ворошилова, д.66) состоится форум по формированию здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.
Традиционно все желающие смогут пройти диагностику и получить консультации ведущих врачей республиканских учреждений здравоохранения.
В составе команды «Улицы здоровья» жителей Устиновского района будут принимать узкопрофильные специалисты: онкологи, стоматологи, кардиологи, терапевты, офтальмологи, дерматологи. В рамках диагностических мероприятий можно будет изменить артериальное и внутриглазное давление, сахар крови, рассчитать индекс массы тела, пройти ультразвуковое и рентгеновское обследование, скрининг сердца на аппарате «Кардиовизор» и электрокардиограмму, динамометрию (уровень физического развития), сдать анонимный тест на ВИЧ.
Для ижевчан предусмотрены разнообразные тренировочные спортивные площадки, в том числе всех желающих будут обучать скандинавской ходьбе.
В рамках форума также состоятся лектории, посвященные профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и поддержанию физической активности.
Фото: Alcoholizm3neo.ru
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