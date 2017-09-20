20 сентября в 16.30 Дворец детского (юношеского) творчества презентует городу свою обновленную версию, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В юбилейный, 65-й год дворца пионеров откроется облагороженный сквер и будет представлена новая Дворцовая площадь. Также гостям праздника покажут профильные кабинеты: учебный центр «Лаборатория красоты», кабинет «Финансовая грамотность», развивающий «Монтессори-Парк, сенсорную комнату, кабинет робототехники, спортзал.
На Дворцовой площади будет организован настоящий детский праздник - с мастер-классами по выбору, веселыми квестами, подарками и концертом лучших детских коллективов.
Фото: vk.com/izhdvorec
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