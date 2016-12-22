В Ижевске 11-летний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Успеваемость ребенка в школе стала причиной конфликта.
Сообщение в полицию о пропаже несовершеннолетнего поступило накануне около 19.30, сообщает пресс-служба МВД по УР. В дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что ее 11-летний сын ушел из дома около 16 часов и к тому времени так и не вернулся. Ранее подросток из дома не уходил, а накануне у него возник конфликт с родителями из-за оценки в школе.
По сигналу «Сбор» был поднят личный состав отдела полиции №1. Сотрудники полиции обследовали территорию частного сектора, а также подъезды близлежащих многоквартирных домов, опросили соседей и знакомых.
В результате проведенных мероприятий около 23 часов участковые уполномоченные полиции обнаружили пропавшего подростка у подъезда одного из домов по улице Тверской. В настоящее время школьник передан родителям.
Фото: 057.ua
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