Торжественное открытие выставки года «Иван Шишкин. Живопись и графика» состоится 1 июня, а 2 июня в 10 часов выставка откроется для посетителей.
Как сообщают организаторы, выставка посвящена сразу нескольким знаменательным датам: 185-летию выдающегося художника-пейзажиста, 260-летию Российской академии художеств, Году экологии в России и представляет живопись, уникальную и печатную графику Ивана Ивановича Шишкина из коллекции Республиканского музея изобразительных искусств и собрания Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых.
На выставке будет предоставлено свыше 40 работ мастера, в том числе 5 живописных полотен и 5 листов уникальной графики из коллекции Вятского музея и более 30 листов печатной графики (офорты, цинкография) из коллекции республиканского музея изобразительных искусств.
Среди живописных произведений, вошедших в экспозицию, масштабное монументальное полотно «Пикник в сосновом лесу» (1879), своеобразная визитная карточка художника – холст «Верхушки сосен» (1890). Гравюру «Лес на порубке» (1873) можно рассматривать как эскиз к одной из самых известных работ художника «Утро в сосновом лесу» (1889).
Особую ценность в экспозиции представляет альбом «Офорты И.И. Шишкина. 1873 г.» – первый из четырех альбомов, выпущенных самим художником. Альбом из 11 листов был передан в фонды Музея изобразительных искусств в 1986 году из Русского музея (г. Санкт-Петербург). Всего в коллекции Музея изобразительных искусств хранится 95 работ Ивана Шишкина.
Многие шедевры выдающегося русского пейзажиста будут показаны в Удмуртии впервые.
Выставка организована при поддержке Министерства культуры и туризма УР, Управления по культуре Администрации города Ижевска и Общественной палаты города Ижевска.
Выставка «Иван Шишкин. Живопись и графика» будет работать до 27 августа 2017 года.
Фото: УРМИИ
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