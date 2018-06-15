«Есть два имени, которые неразрывно связаны, - это Ижевск и Шумилов, - отметила на открытии Марина Рупасова, заместитель директора ВЦ «Галерея». – Самые популярные книги, которые расходятся в нашем городе, написаны Евгением Фёдоровичем. Я думаю, сегодня открыта не только эта выставка, но и целая «шумиловская» неделя. Потому что это своего рода анонс и других мероприятий - Дня рождения историка, открытия выставки «Забытый художник середины XX века» в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств».
Евгения Шумилова невозможно представить одним словом - учёный, путешественник, историк-краевед, доктор исторических наук и Почётный гражданин Ижевска. Со столицей Удмуртии он связал всю свою жизнь и посвятил городу множество трудов. Выставка-автопортрет собрала не только его книги, по которым сегодняшнее поколение изучает историю Ижевска. Экспонатами стали его рисунки и картины, на которых изображены улочки города и его знаковые места - пивзавод и техникум, Троицкая церковь и остатки кладбища, цирк и Дом быта, башня оружейного завода, эспланада и монумент и много другое.
Также посетители выставки увидели необычные коллекции Евгения Шумилова – исторические фотографии, открытки, солдатики, морские раковины и бабочки.
На открытии была представлена и рукопись новой книги историка, посвящённой столетию Ижевско-Воткинского восстания – «О мятеже на тихом Иже… Год 1918-й».
Для почётных гостей, друзей, и посетителей выставки Евгений Шумилов провёл экскурсию и показал вещи, характеризующие значительную часть его жизни.
Посетить выставку-автопортрет в музее Ижевска можно будет до 15 июля.
Анжела Поздеева, фото автора
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