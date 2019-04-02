В Ижевск приехал популярный ультрамарафонец и общественный деятель Дмитрий Ерохин. В минувшие выходные он побывал в Шаркане, где на центральном стадионе провёл мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы и посетил усадьбу Тол-Бабая.
В маршрутном листе путешественника - горнолыжный курорт «Нечкино» и другие знаковые точки республики. Дмитрий Ерохин встретится с членами Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии, руководителями удмуртского отделения «Русского географического общества», активом Русской Википедии и Удмуртской Википедии, представителями спортивной и туристской общественности.
«Удмуртия - уникальный регион. Нигде, исключая только Москву и Санкт-Петербург, не занимаются так широко и серьёзно развитием скандинавской ходьбы. Много мероприятий проводится в рамках регионального Года здоровья. Всё это привлекает в республику новых людей, жаждущих увидеть и изучить особенности российской глубинки», - сказал путешественник после первых дней работы в республике.
По итогам работы в республике популяризатор здорового образа жизни намерен подготовить ряд статей об Удмуртии, о её географических и туристических достопримечательностях региона для различных изданий.
Для справки: Дмитрий Ерохин установил несколько неофициальных ультрамарафонских рекордов. На его счету национальный рекорд России в северной ходьбе продолжительностью 24 часа среди мужчин в условиях низких температур.
Член Русского географического общества. Советник президента общероссийской общественной организации «Российская Федерация северной ходьбы» и координатор по Центральному федеральному округу. Основатель российского 100 MarathonClub.
В апреле 2013 года участвовал в MarathondesSables в пустыне Сахара. Он справился со всеми поставленными задачами, придя к финишу сорок третьим, и первым — среди бегунов из России. Большой медийный отклик и общественный резонанс получил благотворительный забег Дмитрия Ерохина из Москвы в Сочи в преддверии старта Зимних Олимпийских игр 2014 года.
(по материалам пресс-службы главы и правительства Удмуртии)
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