Главная » Спорт » В Ижевск приехал известный путешественник и общественный деятель Дмитрий Ерохин

В Ижевск приехал известный путешественник и общественный деятель Дмитрий Ерохин

2 апреля
0

Ультрамарафонец уже посетил горнолыжный курорт и другие знаковые точки республики, а также организовал коллективную тренировку с сообществом бегунов столицы Удмуртии, которые должны протестировать будущую трассу паркрана в Парке имени Кирова.

%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bd В Ижевск приехал известный путешественник и общественный деятель Дмитрий Ерохин

В Ижевск приехал популярный ультрамарафонец и общественный деятель Дмитрий Ерохин. В минувшие выходные он побывал в Шаркане, где на центральном стадионе провёл мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы и посетил усадьбу Тол-Бабая.

В маршрутном листе путешественника - горнолыжный курорт «Нечкино» и другие знаковые точки республики. Дмитрий Ерохин встретится с членами Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии, руководителями удмуртского отделения «Русского географического общества», активом Русской Википедии и Удмуртской Википедии, представителями спортивной и туристской общественности.

«Удмуртия - уникальный регион. Нигде, исключая только Москву и Санкт-Петербург, не занимаются так широко и серьёзно развитием скандинавской ходьбы. Много мероприятий проводится в рамках регионального Года здоровья. Всё это привлекает в республику новых людей, жаждущих увидеть и изучить особенности российской глубинки», - сказал путешественник после первых дней работы в республике.

По итогам работы в республике популяризатор здорового образа жизни намерен подготовить ряд статей об Удмуртии, о её географических и туристических достопримечательностях региона для различных изданий.

Для справки: Дмитрий Ерохин установил несколько неофициальных ультрамарафонских рекордов. На его счету национальный рекорд России в северной ходьбе продолжительностью 24 часа среди мужчин в условиях низких температур.

Член Русского географического общества. Советник президента общероссийской общественной организации «Российская Федерация северной ходьбы» и координатор по Центральному федеральному округу. Основатель российского 100 MarathonClub.

В апреле 2013 года участвовал в MarathondesSables в пустыне Сахара. Он справился со всеми поставленными задачами, придя к финишу сорок третьим, и первым — среди бегунов из России. Большой медийный отклик и общественный резонанс получил благотворительный забег Дмитрия Ерохина из Москвы в Сочи в преддверии старта Зимних Олимпийских игр 2014 года.

(по материалам пресс-службы главы и правительства Удмуртии)

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Велоспорт. Горные лидеры
29 марта
**На старте сезона 2019 года в маунтинбайке (горном велосипеде) особенно отличилась ижевчанка Анна Ми...
Пулевая стрельба. Командные медали
28 марта
**Наиболее успешно в командных соревнованиях в марте выступили наши земляки – мастера пулевой стрельб...
Марафон. Трасса с именем Кулаковой
23 марта
Завершается подготовка к марафону имени Галины Кулаковой. Старт назначен на 24 марта....
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
22 марта
**Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо