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В Ижевск прибыли спортивные инвесторы из Москвы

27 апреля
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I В Ижевск прибыли спортивные инвесторы из Москвы

Организаторы соревнований международного уровня приехали из Москвы в столицу Удмуртии. В течение двух дней, 27 и 28 апреля, они осмотрят ряд спортивных объектов в Ижевске, Завьяловском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах.

29 апреля бизнесмены, а также временно исполняющий обязанности Удмуртской Республики Александр Бречалов примут участие в торжественном открытии Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых.2017". В рамках выставки планируется подписание первых инвестиционных соглашений об организации любительских стартов в республике международного уровня.

В числе инвесторов - Андрей Кавун, организатор международных соревнований по триатлону IRONSTA, член Общественного совета при Министерстве спорта Россиии, Андрей Кочура, организатор биатлонных стартов, Федор Теплухин, генеральный директор компании «Оушенмэн Раша», Алексей Ческидов, президент группы компаний «ЭВЕН», многократный участник Ironman и марафонец, Игорь Кудрявцев, региональный директор Промсвязьбанка в Ижевске, Игорь Блюмин, представитель Russia Running.

Фото: triatlonrehberi.com

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