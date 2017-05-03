Сформированы итоговые списки участников предварительного голосования в Удмуртии.
В числе зарегистрированных 2 мая кандидатов -руководитель Регионального исполкома Партии Андрей Макаров.
Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.
В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:
Толмачеву Татьяну Владимировну, временно не работающую.
Нельзина Вячеслава Борисовича, работающего в Первичной Профсоюзной организации Акционерного Общества Ижевский электромеханический завод «Купол» Российского Профсоюза работников Радиоэлектронной промышленности, председателем профсоюзного комитета.
Новгородцеву Ольгу Александровну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Светоч», директором.
Чистякова Дмитрия Александровича, работающего в Операционном офисе «Ижевский» Филиала № 6 ПАО МОСОБЛБАНК, Управляющим.
Майера Александра Владимировича, работающего в АО «Ижевский радиозавод», заместителем генерального директора - директором по персоналу и режиму.
Крылова Георгия Степановича, работающего в Государственном унитарном предприятии Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка», директором.
Русинова Андрея Андреевича, временно не работающего.
Смелкова Леонида Федоровича, пенсионера.
Макарова Андрея Эдуардовича, работающего в Удмуртском региональном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководителем Регионального исполнительного комитета.
Городилову Марину Эдуардовну, работающую в Государственном унитарном предприятии Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директором.
Черезова Ивана Юрьевича, работающего в Акционерном обществе «Концерн «Калашников», заместителем директора по маркетингу по проектному направлению.
Зайчикова Сергея Владимировича, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью «Производственный трест банно-прачечного хозяйства», Директором.
Магдеева Артура Айратовича, работающего в Управлении Горьковской железной дороги - филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальником лаборатории.
Хуснутдинова Рашида Марсовича, работающего в Удмуртском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Первым заместителем Председателя.
Чиркову Елену Михайловну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Зуринский Агрокомплекс», Генеральным директором.
Исупова Вадима Сергеевича, работающего в Филиале ООО «Сиам Мастер» в г. Ижевске, Директором филиала.
В итоговом списке участников предварительного голосования Партии 294 человека. Добавим, что всю информацию о ходе голосования можно найти на соответствующем сайте.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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