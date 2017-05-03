Главная » В итоговом списке праймериз в Удмуртии 294 человека

В итоговом списке праймериз в Удмуртии 294 человека

2 мая
0
9fcdaa640e11cb915e857c4b5485370c %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В итоговом списке праймериз в Удмуртии 294 человека

Сформированы итоговые списки участников предварительного голосования в Удмуртии.

В числе зарегистрированных 2 мая кандидатов -руководитель Регионального исполкома Партии Андрей Макаров.

Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.

В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:

Толмачеву Татьяну Владимировну, временно не работающую.

Нельзина Вячеслава Борисовича, работающего в Первичной Профсоюзной организации Акционерного Общества Ижевский электромеханический завод «Купол» Российского Профсоюза работников Радиоэлектронной промышленности, председателем профсоюзного комитета.

Новгородцеву Ольгу Александровну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Светоч», директором.

Чистякова Дмитрия Александровича, работающего в Операционном офисе «Ижевский» Филиала № 6 ПАО МОСОБЛБАНК, Управляющим.

Майера Александра Владимировича, работающего в АО «Ижевский радиозавод», заместителем генерального директора - директором по персоналу и режиму.

Крылова Георгия Степановича, работающего в Государственном унитарном предприятии Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка», директором.

Русинова Андрея Андреевича, временно не работающего.

Смелкова Леонида Федоровича, пенсионера.

Макарова Андрея Эдуардовича, работающего в Удмуртском региональном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководителем Регионального исполнительного комитета.

Городилову Марину Эдуардовну, работающую в Государственном унитарном предприятии Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директором.

Черезова Ивана Юрьевича, работающего в Акционерном обществе «Концерн «Калашников», заместителем директора по маркетингу по проектному направлению.

Зайчикова Сергея Владимировича, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью «Производственный трест банно-прачечного хозяйства», Директором.

Магдеева Артура Айратовича, работающего в Управлении Горьковской железной дороги - филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальником лаборатории.

Хуснутдинова Рашида Марсовича, работающего в Удмуртском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Первым заместителем Председателя.

Чиркову Елену Михайловну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Зуринский Агрокомплекс», Генеральным директором.

Исупова Вадима Сергеевича, работающего в Филиале ООО «Сиам Мастер» в г. Ижевске, Директором филиала.

В итоговом списке участников предварительного голосования Партии 294 человека. Добавим, что всю информацию о ходе голосования можно найти на соответствующем сайте.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо