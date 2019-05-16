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В интересах российской промышленности

16 мая
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Работа ООО «ИжПромТех» помогает реализации национальных программ по импортозамещению и диверсификации производства

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Компания «ИжПромТех» всего за три года работы заслужила высокую профессиональную репутацию в области продажи, ремонта и продвижения на рынке подшипниковых узлов. Недавно компания стала единственным официальным дилером ООО «Концерн «Калашников» по ремонту шпиндельных узлов в ряде регионов Российской Федерации, а в планах «ИжПромТеха» – восстановление подшипникового производства в Удмуртии.

Подробно о деятельности компании «Удмуртской правде» рассказал генеральный директор ООО «ИжПромТех» Джабраил Гаджикурбанов:

– Если говорить стратегически, наша задача – активное участие в национальных проектах по развитию промышленности и экономики России, в частности, объявленных Владимиром Путиным программах импортозамещения и диверсификации производства крупных предприятий.

На практике это значит, что мы уже сейчас обеспечиваем отечественным предприятиям возможность производить ремонт, модернизацию и восстановление шпиндельных узлов в России, в Ижевске, на производственной площадке Концерна «Калашников», а в ближайшей перспективе запускаем производство качественных подшипников в Удмуртии, возрождая наши давние славные традиции.

Сердце станка запустят в Ижевске

– Расскажите подробнее о сотрудничестве с Концерном «Калашников» и возможностях, которые оно открывает для российских предприятий.

– Концерн «Калашников» уделяет большое внимание модернизации имеющихся мощностей и внедрению новых компетенций. Одним из шагов в этом направлении стало создание в прошлом году центра по ремонту и модернизации шпиндельных узлов. На российских предприятиях аналогов этому центру пока нет. По уровню научных компетенций и технологической базы центр сравним с мощной современной лабораторией, где идёт исследовательская и практическая работа. Там созданы уникальные условия для диагностики, ремонта и модернизации шпиндельных узлов.

Шпиндельный узел – это сердцевина любого мощного современного механизма, сердце многотонного станка. При этом сердце, управляющее огромной мощью и работающее с ювелирной точностью. Его отлаженная работа позволяет откалибровать точность производства до микрона, обеспечивая выпуск продукции безупречного качества. Продолжая метафору о шпиндельном узле как сердце станка, можно сказать, что в центре Концерна «Калашников» создана ультрасовременная операционная, где опытнейшие инженеры с хирургической точностью проводят «операции» по восстановлению работы этого стального сердца. Ответственность у профессионалов, проводящих эти работы, огромная: они имеют дело со станками стоимостью в 300-500 миллионов рублей, в шпиндельном узле которого стоят высокоточные подшипники. Достаточно отметить, что к каждому участку работы подведена собственная вентиляционная система, чтобы на деталях не появилось ни пылинки.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на международной промышленной выставке в Санкт-Петербурге высоко оценил это направление развития Концерна, подтвердив высокое качество услуги, которую теперь предоставляют в Ижевске.

Выгодно и надёжно

– И ваша задача обеспечить, чтобы эту уникальную услугу могли получить предприятия в других регионах страны?

– Совершенно верно. В 2019 году ООО «ИжПромТех» выиграло конкурс, в котором участвовали 84 компании, и стало единственным официальным дилером концерна «Калашников» по ремонту шпиндельных узлов в ряде российских регионов – Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Концерн «Калашников» остановил свой выбор именно на компании «ИжПромТех» благодаря её деловой репутации и компетенциям в области тяжёлой промышленности. Наши специалисты – эксперты в области станкостроения. Могу сказать без преувеличения: мы знаем всё о подшипниках и в теории, и на практике. Знаем, как устроен и функционирует шпиндельный узел в станках любой сложности, любого производителя. И сейчас мы предлагаем услуги по ремонту, модернизации и восстановлению шпиндельных узлов для станков любого типа на внешний рынок.

Специалисты компании «ИжПромТех» берут на себя демонтаж и монтаж шпиндельных узлов и их доставку с любого завода в Ижевск, в центр Концерна «Калашников». Наши специалисты прошли соответствующее обучение и авторизацию. Взаимодействие с потенциальными партнёрами и клиентами (заводами, которые заинтересованы в ремонте и модернизации шпиндельных узлов) максимально оптимизировано и рационализировано. На сайте «ИжПромТех» размещена анкета, позволяющая собрать подробную информацию о станке и установленном в нём шпиндельном узле. Это даёт возможность специалистам ООО «ИжПромТех» уже на начальном этапе определить возможные проблемы с оборудованием клиента. Также эта анкета позволяет потенциальным клиентам убедиться в том, что «ИжПромТех» работает с теми типами неполадок, которые возникли в их станках.

Заочно определив возможные проблемы, «ИжПромТех» формирует команду из своих специалистов и специалистов Концерна «Калашников», которая выезжает на завод, – часть неполадок устраняется «на месте», часть требует отправки шпиндельного узла на ремонт в Ижевск, на производственную площадку концерна «Калашников». В этом случае команда «ИжПромТех» производит демонтаж, транспортировку и монтаж шпиндельного узла. В большинстве случаев «ИжПромТех» готов предоставить предприятию-клиенту шпиндельный узел на подмену на то время, пока их собственный будет находиться в ремонте или на модернизации. Это позволит предприятию не прерывать производство, не снижать объёмы выпускаемой продукции, не нарушать обязательства по поставкам, не терять прибыль.

– Каково значение начала этой работы для Удмуртии и для российской тяжёлой промышленности?

– Для Удмуртии развитие направления ремонта и модернизации шпиндельных узлов становится одной из точек роста промышленности и экономики и одним из важных этапов импортозамещения. До недавнего времени российские предприятия, устанавливающие произведённые за рубежом станки, вынуждены были подписывать соглашения, согласно которым станок на любой ремонт должен был отправляться на завод-изготовитель – в Западную Европу, Японию, США. Для отечественных предприятий это оборачивалось серьёзными затратами. Новая компетенция Концерна «Калашников» позволяет предприятиям значительно – на десятки и сотни миллионов рублей – снизить расходы на ремонт и восстановление шпиндельных узлов. В условиях рыночной экономики такая оптимизация производства становится прибылью. В итоге выигрывают не только конкретные предприятия, но и российская экономика в целом.

В настоящее время ООО «ИжПромТех» начинает сотрудничество с рядом крупных предприятий машиностроительного кластера Татарстана, заводами Удмуртии, Дагестана.

Возрождение бренда «ижевские подшипники»

ООО «ИжПромТех» начал амбициозный и чрезвычайно важный для имиджа Удмуртии как одного из многопрофильных промышленных центров России проект – возрождение производства подшипников в Удмуртии и бренда «ижевские подшипники».

Генеральный директор ООО «ИжПромТех» Джабраил Гаджикурбанов говорит:

– Бренд «ижевские подшипники» очень силён. К моменту экономически необоснованного закрытия Ижевский подшипниковый завод поставлял свою продукцию не только на отечественные предприятия, но и на предприятия Западной Европы и имел отличную репутацию. Наша задача в рамках национальной программы импортозамещения возродить это производство.

Уже завершён технический процесс по производству подшипников. В его подготовке участвовали в том числе специалисты, работавшие на Ижевском подшипниковом заводе, обладающие ценнейшими навыками и компетенциями. Собрана вся необходимая документация, составлены чертежи, и уже до конца третьего квартала текущего года мы получим опытные образцы – практически всё готово к началу серийного выпуска простейших подшипников шестого класса. Это подшипники, используемые в агропромышленном комплексе, в грузовых автомобилях, в микроавтобусах, в сельскохозяйственной технике от сеялок до комбайнов.

Мы убеждены, что наша продукция будет востребована. Сегодня на рынке сложился дефицит качественных недорогих подшипников. Предприятия, производящие и ремонтирующие сельскохозяйственную технику и грузовые автомобили, отмечают низкое качество большинства «бюджетных» подшипников, произведённых из дешёвой некачественной стали (чаще всего – в Китае). В производстве наших подшипников будет использоваться высококачественная сталь, произведённая в Удмуртии. Наша задача – выпуск качественных подшипников с соблюдением всей технологии. В перспективе – расширение ассортимента, увеличение сложности выпускаемой продукции.

В поддержание бренда «ижевских подшипников» производство может базироваться в столице Удмуртии, но приоритетным для нас остаётся, чтобы подшипники выпускались на территории республики. При поддержке Корпорации развития Удмуртской Республики мы рассматриваем возможность открытия новой производственной площадки в Сарапуле или Глазове. В любом случае, создаваемое производство позволит открыть в Удмуртии новые рабочие места, поддержит национальную программу импортозамещения и поможет республике вернуть заслуженное звание центра производства подшипников.

Справка «УП»

Компания «ИжПромТех» создана в 2016 году. Специализируется на производстве, реализации и продвижении подшипниковой продукции. Компания имеет опыт в ремонте и модернизации станков – в этой сфере «ИжПромТех» сотрудничал с АО «Аксион-холдинг». В 2019 году ООО «ИжПромТех» стало официальным дилером концерна «Калашников». ООО «ИжПромТех» тесно сотрудничает с научным сообществом, ряд сотрудников компании имеют научные степени. В 2019 году планирует открыть собственное производство подшипников.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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