Игринский район второй по численности населения среди муниципальных территорий Удмуртской Республики. Поэтому легко предположить, что именно здесь сосредоточены многие проблемы, которые характерны для всей Удмуртии.
Рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы республики Александра Бречалова в этот район была насыщенной большим количеством встреч с жителями, представителями предпринимательского сообщества, руководителями муниципальных органов власти.
Программа «Миллион тонн молока» будет продолжена
Главная тема общения – в каком направлении нужно вести поиск дальнейшего развития отдельного предприятия, поселения, всей республики. Как избавиться от стереотипного мышления - благополучие территории зависит исключительно от помощи государства.
Пожалуй, впервые мне было интересно следить за течением разговора руководителя региона с предпринимателями района, за тем, как он реагировал на услышанную информацию, на обращения и просьбы собеседников.
Вот генеральный директор «Зуринского агрокомплекса» Елена Чиркова жалуется на то, что невозможно получить 5-процентный кредит даже на 1 миллион рублей на строительные нужды хозяйства. Александр Бречалов не выдает обещаний директору, что ей-то он, конечно, поспособствует в решении проблемы. Он объясняет общее положение отрасли животноводства.
Думаю, бальзамом для всех руководителей сельхозпредприятий, которые включились в реализацию программы «Миллион тонн молока к 2020 году», стало его утверждение: программа «Миллион тонн молока» будет продолжена, и важность ее реализации даже не обсуждается. Вопрос стоит по-другому: что необходимо сделать, чтобы молочное животноводство развивалось и хозяйства были эффективными. На республику мало выделяется средств через уполномоченные банки на льготное кредитование, мы это видим, говорит Александр Бречалов. Поэтому встретились с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым и попросили выделить республике вне плана дополнительные средства.
– Значит, можно рассчитывать? – вопрошает директор агрокомплекса.
– Надо посмотреть: вошло ваше предприятие в число получателей или нет, - отвечает руководитель республики. - Мы насобирали заявок на 2 миллиарда рублей, а лимит республике определен в 200 миллионов. Благодаря поддержке министра кто-то в этом году получит льготные кредиты из дополнительно выделенных средств. В следующем году будем системно работать и выстроим взаимоотношения с Минсельхозом так, чтобы они реагировали на наши запросы.
Евгений Родичкин, занимающийся в команде врио Главы Удмуртии вопросами агропромышленного комплекса, заверил руководителей сельхозпредприятий в том, что в следующем году предоставление льготных кредитов будет находиться под контролем Правительства Удмуртской Республики. У него появилось право стоп-фактора в решении банков о выдаче льготных кредитов крупным предприятиям, имеющим большие преимущества в реализации их заявок перед другими претендентами.
Но, пожалуй, самым неожиданным для предпринимателей стало заявление Александра Бречалова, что все средства, дополнительно заработанные на реализации новых проектов представителей бизнеса, будут возвращаться на развитие их предприятий.
Трудно представить, как это будет происходить реально, но это предложение было воспринято без особого энтузиазма. Один из предпринимателей, внимательно следивший за течением разговора, отреагировал так: если бы наши монополисты из энергетической отрасли свое развитие строили бы не на ежегодном повышении тарифов и сборов, а на внедрении проектов развития, как бы это помогло всей экономике страны.
В списке жалоб и предложений
В ходе встречи Александра Бречалова с предпринимателями поддержку получили проекты, вошедшие в дорожную карту инвестиционных возможностей Игринского района.
Как известно, окончательный вариант дорожной карты будет представлен 1 августа, в ее презентации и подписании соглашений примут участие представительные делегации из регионов России и зарубежные партнеры.
Одним из таких проектов Игринского района является увеличение производственных мощностей предприятия по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, на продукцию которого есть заказы даже из южных регионов России. Но наряду с позитивными примерами предпринимательской активности в районе Александра Бречалова попросили обратить внимание на ситуацию, связанную с банкротством Игринского лесокомбината и в целом на состояние лесной отрасли.
Просьбы и пожелания в адрес руководства республики на встречах с коллективом стекольного завода «Факел», в разговоре с предпринимателями и жителями поселка в переполненном зале Дома культуры нефтяников во многом схожи. Это плохие дороги внутри поселений, проблемы с водоснабжением и газификацией, переселение из ветхого и аварийного жилья.
На это и нужно ориентироваться
В принципе, все усилия команды Бречалова направлены именно на решение этих острых вопросов. Для этой цели ведется напряженная кропотливая работа по созданию дорожной карты инвестиционных возможностей, идет поиск ориентиров и точек роста, которые уже сегодня служат примером использования перспектив развития даже небольшого поселения.
Один из таких примеров – деревня Сеп в Игринском районе. Здесь сами жители реализуют уникальный проект «Музей исчезнувших деревень».
Александр Бречалов заявил, что он в восторге от встречи с этими людьми, потому что в очередной раз увидел сообщество активных граждан. Это не только очень интересно, а еще и важно потому, что все жители деревни участвуют в создании и поддержании этого музея. Это у них в сердце, значит, это им очень нужно.
Первый грант фонда «Перспектива» составил 2 миллиона рублей, а благодаря победе в следующем конкурсе к этой сумме прибавились еще 700 тысяч рублей – это для меня ориентир, отметил руководитель республики. Поставленная им задача 10 миллионов рублей с краудфадинговых площадок привлекать в каждый район, вполне реально. Здесь в деревне один проект привлек 2 миллиона 700 тысяч рублей. На это и нужно ориентироваться. Музей не только объект истории и культуры, но также и элемент экономики. Сюда приезжают туристы из Финляндии, Германии, Польши, Франции. Это и есть точка роста через любовь к своей малой родине, своей истории и культуре. Такие проекты мы будем, безусловно, поддерживать, отметил Александр Бречалов.
В ряду ключевых проблем
Подводя итоги поездки, Александр Бречалов отметил, что в Игринском районе много позитива, хорошей перспективы в экономике, крепкая команда муниципальных руководителей.
Ключевая проблема здесь - газификация. Территория района газифицирована всего на 18 процентов, поселок Игра - на 30 процентов.
На встречах с жителями чаще всего звучал вопрос, когда изменится эта ситуация. Решение есть и на 2017 год, кроме возвращения изъятых 2 миллионов рублей, предназначенных для газификации поселка, району будет добавлено финансирование. Акцент в перераспределении финансовых ресурсов на газификацию будет сделан и в 2018 году.
Глава Игринского района правильно подходит к делу, сначала говорит о точках роста, о тех возможностях, которые дадут больше налогов в бюджет, больше рабочих мест, а потом о проблемах. Здесь идеальная модель взаимодействия разных уровней власти, так что проблемы в этом районе будут решаться быстрее.
Приоритетным объектом социальной структуры врио Главы Удмуртии назвал завершение строительства акушерского блока, стоимость которого оценивается в 280 миллионов рублей.
По мнению Александра Бречалова, это яркий эпизод нашей неэффективности. Все начиналось со 170 миллионов. Каждый год не достраивая, перенося сдачу на новый срок, мы порождаем «незавершенку», происходит индексация цен. Нам нужно как можно быстрее заканчивать незавершенное строительство.
На втором месте по приоритетности, физкультурно-оздоровительный комплекс. Депутат от Единой России, который будет участвовать в выборах в Государственный Совет от Игринского района, заинтересован на условиях государственно-частичного партнерства, в софинансировании с республиканским либо с федеральным бюджетом построить и бассейн, и ФОК. Осталось этот проект довести до финансирования.
В карту инвестиционных возможностей вошли также две школы и школа искусств, плюс ремонт стадиона, но пока речь идет только о дорожках для бега.
Каждому району – ледовый дворец
В беседе с журналистами руководитель республики отметил, что в дорожной карте инвестиционных возможностей значимое место отводится развитию массового спорта.
– Нужно поработать так, чтобы в течение пяти лет в каждом муниципальном районе появился крытый круглогодичный ледовый дворец на 400-500 посадочных мест, в городских округах более вместительный, - говорит Александр Бречалов. - Сейчас все это просчитывается, в Можге в 2018 году уже будт строительство, решение по этому вопросу принято. В Уве, где команда «Ягуар» - чемпион России, будет построена ледовая арена. Эти площадки должны появиться за счет преимущественно внебюджетного финансирования. Нужно мотивировать крупный бизнес, чтобы для них это стало элементом корпоративной социальной ответственности. Это уже получается.
Мы в шаге от договоренностей, уже все рассчитали, проработали разные варианты, по строительству в Ижевске Ледового дворца на 7500 или 10 000 зрительских мест, с кинотеатром, торговым центром, сказал Александр Бречалов. Потенциальный инвестор все это предлагает. В высокой стадии переговоров завершение строительства бассейна на 50 метров, ведутся переговоры о строительстве большого игрового зала для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола со зрительскими местами.
Во время встреч Александр Бречалов особо отметил, что нам важно ценить наши внутренние старты для самих себя. Мы будем стремиться проводить чемпионаты в республике, но в первую очередь – создавать свой мир спорта, культуру сообщества болельщиков и этим гордиться.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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