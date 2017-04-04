С мертвой точки
По сигналу Общероссийского народного фронта (ОНФ) специалисты Госжилинспекции проверили новостройку для детей-сирот в Игре, а администрация Игринского района разработала «дорожную карту» по устранению замечаний, выявленных экспертами ОНФ. Активисты и впредь будут контролировать реализацию мероприятий по ликвидации всех недостатков, обозначенных в документе.
Напомним, строительные и эксплуатационные дефекты в доме № 68 на улице Мира общественники выявили в январе 2017 года.
Двухэтажный дом на 18 квартир в поселке Игра построили в 2014 году по федеральной программе обеспечения жильем детей-сирот. По словам новоселов, с проблемами они столкнулись сразу после заселения. Главная из них – высокая влажность в квартирах из-за подтопления подвала грунтовыми водами. Как следствие, на стенах и потолках появилась плесень. После неоднократных обращений детей-сирот в районную администрацию уровень пола в подвальном помещении подняли за счет песчаной подушки. Но в подвале дома все равно очень влажно.
Представители ОНФ выявили целый ряд строительных и эксплуатационных недостатков. В частности, слив нечистот в подвальном помещении на пол, повреждение отделочного слоя стен и потолков, нарушения при монтаже стеклопакетов, вентиляционной и канализационной систем, частичная обработка антисептиком стропильной конструкции. Претензии активисты Народного фронта предъявили и управляющей компании, которая не проводила своевременный осмотр инженерных коммуникаций и не очищала крыши от снега.
Все замечания региональное отделение ОНФ направило в Госжилинспекцию Удмуртии для проведения проверки качества работы подрядной организации и управляющей компании. Администрации Игринского района, заказчику объекта, активисты ОНФ предложили разработать «дорожную карту» по устранению замечаний. Кроме того, информацию по дому для детей-сирот в Игре общественники довели до главного федерального инспектора по Удмуртской Республике.
– По нашему запросу Госжилинспекция проверила дом и дала предписания управляющей компании. Некоторые из них та уже выполнила. В своем сообщении Госжилинспекция указала, что управляющая компания очистила от снега крышу и отмостки дома. В подвальном помещении герметизировали канализационную систему, на чердаке демонтировали систему объединенных канализационных стояков, а на каждый стояк установили воздушный клапан, – сообщил «УП» член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов.
– Региональное отделение ОНФ будет держать на контроле выполнение всех мероприятий, указанных в «дорожной карте». Особое внимание эксперты Народного фронта уделят проектному решению, которое должно исключить подтопление подвала. В июле 2017 года, когда будут завершены все работы по устранению дефектов, мы планируем повторно проверить дом, чтобы убедиться в том, что качество жизни его жителей улучшилось, - подытожил Евгений Сомов.
Фото: onf.ru
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