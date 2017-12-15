В числе первых пациентов - профессор
− Семен Иванович Ворончихин, наш учитель, профессор, первый доктор медицинских наук – удмурт, хирург, говорил: «Надо оперировать быстро, бескровно, не спеша». Но бытовало и такое выражение: «Большой хирург – большой разрез». Нужен был хороший доступ к месту оперативного вмешательства.
А большой разрез – это большая травма, и мир шел по пути минимальной травматичности операций. В 1987 году в Японии появилась телекамера, при помощи которой можно было осматривать органы брюшной полости. С этого времени началась эндоскопическая хирургия: вместо разреза стали делать прокол, через который вводится лапароскоп – оптический инструмент с видеокамерой, позволяющий выполнять щадящие операции.
В России первую лапароскопическую холецистэктомию (удаление желчного пузыря) выполнил в 1991 году Юрий Иосифович Галлингер. На одной из его операций присутствовал хирург из Ижевска Вадим Афанасьевич Коровкин. Вернувшись из Москвы, он сказал: надо развивать новое направление.
В то время Ижевский механический завод планировал построить для своей медсанчасти хирургический стационар. Главный врач Вячеслав Николаевич Храмов пригласил нас и спросил, что в будущем стационаре следует развивать. Мы предложили эндоскопическое направление. В 1992 году предприятие приобрело эндоскопическую стойку.
Стационара все не было и не было, и в сентябре 1993 года мы стали выполнять эндоскопические операции в амбулаторных условиях.
− То есть в поликлинике. Вы сделали это практически первыми в России. Как отнесся к этому Минздрав?
− Вначале Минздрав был не в восторге. Меня спрашивали: «Какое имеете право выполнять эндоскопические операции в условиях поликлиники?». Но такое право мы имели. Нигде не написано, что нельзя оперировать вне стационара. А соответствующие условия в поликлинике медсанчасти были. Малые операции здесь и раньше выполнялись.
Мы не рисковали, никакого авантюризма: тщательно отбирали пациентов. Брали на амбулаторную операцию, если были уверены, что сопутствующие заболевания пациентов не скажутся негативно на их послеоперационном состоянии.
Одним из первых пациентов был профессор медицинской академии. Пациенты осознанно шли на эндоскопическую операцию, потому что она экономила их время. Одно дело – пролежать в стационаре одну−две недели, совсем другое – уйти домой через 16−18 часов после операции, а то и раньше.
Сначала мы выполняли диагностические операции на брюшной полости, потом стали проводить хирургические операции (удаляли желчный пузырь, производили резекцию кишечника, желудка). Потихонечку освоили в амбулаторных условиях все, что делалось в России в условиях стационаров.
Когда какую−то операцию выполняешь впервые, хоть и готовился к ней, не знаешь, что тебя ждет. Трудно сделать первый шаг, но если его не сделать, не будешь шагать вообще.
− Расскажите о команде эндохирургов тех лет.
− Многие виды операций впервые выполнил Вадим Афанасьевич Коровкин, фанат этого дела.
Врач от Бога – Тамара Ивановна Малкова, анестезиолог. Без нее мы бы ничего не сделали. Дать наркоз в амбулаторных условиях не каждый сможет, а Тамара Ивановна смогла.
Мы изначально придерживались принципа: все операции должны выполнять профессионалы. Если операция гинекологическая, должен присутствовать гинеколог. Чисто технически операцию могли сделать хирурги, но только гинеколог решал, стоит ли пациентке выполнять операцию, и если стоит, то какую. Лилия Ивановна Пименова – одна из первых гинекологов, с которыми мы работали.
В новом хирургическом корпусе Вячеслав Викторович Проничев впервые начал осваивать эндоскопические операции на грудной клетке. Сам я выполнял много самых разных операций.
Кумир – Василий Чугуевский
− Когда хирургический стационар еще только возводился, было ясно, что он станет обслуживать население всего Ижевска, заводчан среди пациентов будет не больше 20 процентов.
− В девяностые годы промышленные предприятия сбрасывали с себя социалку, а Василий Сергеевич Чугуевский, генеральный директор Ижевского механического завода, продолжал строить стационар.
− Но город Ижевск не сразу принял участие в судьбе так необходимого населению стационара – новые расходы! Какое−то время здание простаивало. Тогда главврач Храмов предложил нам, журналистам «Удмуртской правды», посмотреть, что стало с новым корпусом другой медсанчасти – Ижевского электромеханического завода. Вместе с фотокором Александром Горбуновым мы поехали туда и увидели заброшенное здание: испачканные стены, разрушенную лестницу, кирпичи тут утащили даже с крыши! Зияли отверстия – все оконные рамы тоже исчезли. Сюда не могли найти охранника – страшное место!
Увидев все это, мы с особой силой ощутили и отразили в газете, какое доброе дело сделал Ижевский механический завод − не только достроил, но и сумел сохранить новый корпус!
− Василий Сергеевич Чугуевский − последний «красный директор», он очень долго сопротивлялся, не вступал в дикий рынок, старался сберечь то хорошее, что было в советское время. Это мой кумир.
− В 2000 году вы наконец−то переехали в новый хирургический корпус.
− Как только перешли в новый стационар, стали дежурить по городу. И с этого времени выполняем в эндоскопическом варианте не только плановые, но и экстренные операции. Сейчас таким образом проводим 90 процентов экстренных гинекологических операций. Внедрили эндоскопические операции и на органах грудной клетки. На новых площадях мы сохранили принцип краткосрочности пребывания пациентов в стационаре.
Совершенствовали методики. Внедряли все новые и новые операции. Можно сказать, что все виды эндоскопических операций впервые в республике были выполнены именно в нашей больнице.
Проводим резекцию легких, удаляем опухоли средостения, выполняем операции на пищеводе, забрюшинном пространстве, надпочечниках, толстой кишке. Выполняем практически все виды операций в брюшной полости и грудной клетке.
− Почти все, кто освоил эндоскопическую хирургию, прошли через кафедру хирургических болезней факультета последипломной подготовки медицинской академии, через вашу больницу.
− Эндоскопические операции сейчас выполняют во всех крупных больницах – в Первой республиканской клинической больнице, городских больницах №№ 2, 6, 8, онкологическом и туберкулезном диспансерах. Такие операции делают также в Можге, Сарапуле, Глазове, Завьялове, Малой Пурге.
На базе нашей больницы прошли курс эндоскопии хирурги из Ухты Республики Коми, и мы туда выезжали, помогли коллегам освоить операции.
Приходят и остаются
− Будущее хирургии только за эндоскопией или внедряются и какие−то другие современные методы?
− Если вначале малоинвазивные операции мы выполняли под наблюдением видеокамеры (именно такие операции называются эндоскопическими), то сейчас используем и так называемые интервенционные методы, то есть проводим операции уже под контролем рентгена и ультразвука. Это тоже щадящие операции, и они сейчас на потоке.
Хирургам нашей больницы под силу очень многое, но, к сожалению, не все, что они умеют, могут применить на практике. Дело в том, что расходный материал для щадящей операции в 4 раза дороже материала, используемого при обычной операции. То есть для того, чтобы выполнить малоинвазивную операцию, еще надо иметь для нее расходный материал.
Или такая проблема. На высокотехнологичную помощь выделяют крохи – их хватает на две−три операции в год. Что же делают пациенты? Взяв с собой полис обязательного медицинского страхования, едут на высокотехнологическую операцию за пределы республики. Например, в Киров или Питер. Там им эти операции выполняют, а потом выставляют счет нашей республике. Республика все равно платит, причем огромные суммы. Так почему бы не оставить эти деньги в Удмуртии?
− Аркадий Яковлевич, вы и сами занимаетесь лечебной деятельностью?
− Сейчас главным образом – консультативной работой. Поскольку я главный врач, то моя задача – обеспечить работой сотрудников. В хирургии, как в балете: нужно постоянно работать. Можно, конечно, устроить «театр одного актера», никого не пускать, но я считаю, что наша клиника как раз и сильна тем, что в ней есть преемственность. Мы с Михаилом Ивановичем Слобожаниным относимся к старшему поколению. Потом идет плеяда Вадима Афанасьевича Коровкина, Анатолия Сергеевича Стеньшина. И у нас много молодых хирургов.
Одним из первых начал осваивать рентгенхирургические операции Антон Владимирович Никонов. У него две специальности – хирург и рентгенолог. Хорошими специалистами стали сердечно−сосудистые хирурги Александр Юрьевич Дубинин, Андрей Владимирович Субботин.
По две специальности имеют Александр Евгеньевич Алипа и Егор Владимирович Винокуров. Они хирурги и узисты, выполняют операции под контролем УЗИ. Золотые руки и у хирурга−эндоскописта Романа Константиновича Петрова. Этот уникальный специалист через гибкий эндоскоп выполняет в год до 150 эндоскопических операций на желчных протоках и поджелудочной железе. Он оперирует пациентов, которых мы переводим в свою больницу из других больниц республики и из соседних регионов.
Для развития грудной хирургии в республике много сделали Вячеслав Викторович Проничев, Олег Валериевич Губер, Иван Васильевич Ворончихин, Анатолий Евгеньевич Ворончихин. Эндоскопические операции на пищеводе одним из первых стал делать Егор Владимирович Винокуров. Оперативные вмешательства на трахее выполняет Максим Геннадьевич Мясников.
Недостатка в кадрах в больнице нет, потому что мы врачей ищем, видим. К нам приходят и остаются. Просто надо доверять молодежи и помогать ей.
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