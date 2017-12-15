Минздрав России готов тиражировать в регионах опыт Удмуртии в области выездных форм медпомощи Речь идёт также о возможностях более широкого использования мобильного диагностического оборудования,...

«Нейрон» переехал в переулок Широкий в Ижевске Обновленное здание на пригорке по адресу: переулок Широкий, 38, объединило две поликлиники и нескольк...