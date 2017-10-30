Идея от речки Яги
Какой бы ни казалась разнообразной журналистская деятельность, но и в ней достаточно много рутины и повторяющихся событий. Чтобы выскочить из этого круга привычных забот и повторений пройденного, требуется менять обстановку. Хотя бы на один день прикоснуться к другим темам, уехать от персонального компьютера и редакционного конвейера.
Верхняя Игра
Союз журналистов Удмуртской Республики вместе с редакцией газеты «Сельская новь» организовали поездку коллег по достопримечательностям Граховского района. Руководство района эту затею поддержало, а сопровождать нас поручили Михаилу Крестьянинову – председателю Совета депутатов Граховского района.
Михаил Крестьянинов много лет возглавлял хозяйство «Родина». Там в свое время освоили содержание коров по голландской технологии, с доением в специальном зале. С тех пор я помню, что с фермы видны трубы города Менделеевска.
А что это там правее появилось перед линией горизонта? Оказалось, что это виднеется «ЕлАЗ». Как близки, оказывается, соблазны экономической зоны «Алабуга». А тем временем сельчане продолжают упорно трудиться. И на ферме порядок, и урожай зерновых собран почти рекордный – 42 центнера с гектара. Говорю «почти» потому, что пока измерения в бункерном весе. Но зерно-то уже в закромах. То есть в больших амбарах со шлифованным бетонным полом. Зерно подготавливают для продажи на семена. Нынешний глава хозяйства Сергей Петров уверенно смотрит в будущее.
От зернотока двигаемся к музею в Верхней Игре. Обычный деревенский дом, по размеру схожий с домом, где закончилась жизнь Марины Цветаевой в Елабуге. К сожалению, и здесь были трагедии у местных поэтов – погиб от рук родственника в 1923 году Даниил Майоров, вынужден был много лет жить вдали от Родины белый офицер Никифор Корнилов, называвший себя «жертвой смутного времени». Обоих не забывают. А внучатая племянница Елена Корнилова прочитала нам рифмованную творческую биографию поэта и земляка. Здесь же один из залов посвящен Михаилу Атаманову – тоже земляку, переводчику Библии на удмуртский язык. Многие его портреты, сейчас висящие на стенах в музее, я видел прежде в ижевских залах. Да и с самим Атамановым здороваюсь, когда встречаю. На малой родине основной его вклад не в музее, а в здании церкви, стоящей у кладбища. Наша газета об Атаманове рассказывала не раз. Эту церковь мы видели только из автобуса, а вот в храм в райцентре Грахово зашли и согласны с выводом «Без любви все ничто», запечатленным на входе.
Каменное
Выйдя из храма, снова в автобус. На сей раз поехали на родину Ивана Белова в деревню Каменное. В молодости он был редактором «Сельской нови», а на пенсию ушел из пресс-службы Правительства Удмуртской Республики. С детских лет Иван Белов помнил про мечту председателя колхоза Михаила Дударева о посадке яблоневого сада. До войны сад по сторонам длинного лога был, но яблони вымерзли в суровую зиму 1941-1942 годов. После войны и подъема хозяйства, когда стало полегче жить, Дударев привозил саженцы, но так получалось, что расходились они по крестьянским дворам. А вот сейчас дошли руки у потомков. Посадили яблони школьники с журналистами в школьном саду. Вот и мы прикоснулись к доброму делу. Но несколько саженцев – это еще не сад. Думается, доброе дело будет продолжено.
Котловка
По нынешним временам, приехать в Граховский район и не увидеть Бабу-ягу – это против правил, поэтому поехали и в Котловку, где резиденция этой летающей бабушки. По старинке летает на метле, зато бесшумно. Увидев две запасные метлы, я поинтересовался: «Может ли на них летать кто-нибудь посторонний?»
– Что ты, милок! Если только я пассажиром возьму, - ответила словоохотливая Яга.
Вот от названия речки Яги и пришла идея местным работникам культуры оживить Бабу-ягу. Слово «оптимизация» для них было страшнее, чем Баба-яга и другие сказочные злодеи. Подключились местные умельцы – за пять лет сделано много деревянных скульптур, появились разнообразные сувениры. Сама усадьба разрослась. Здесь уже можно переночевать – программу для семьи или группы туристов могут сделать более краткой или более длинной. Это я сразу упомянул Бабу-ягу, а нас же еще к Лешему водили, а в лесу-то и без разбойников не обошлось. И все они в процессе знакомства оказались милыми людьми. Знают деревенские игры, загадки, шутки-прибаутки. Конечно, и накормить не забывают. Есть что вспомнить из застолья. А с собой журналисты захватили буханки, выпеченные в хозяйстве «Родина». Не знаю, как другие, а я после этой сельской поездки с новыми силами окунулся в городские и спортивные события. Спасибо Елене Маркиной и другим коллегам из «Сельской нови» и Людмиле Прокошевой из Союза журналистов Удмуртии, убедившим руководство Граховского района сделать такой прием для прессы.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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