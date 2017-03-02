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В Государственном Совете прошел урок мужества

2 марта
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141eb4e5c388635a015922b043228ac8 В Государственном Совете прошел урок мужества

Берегущим Отчизну

В пятый раз в Государственном Совете Удмуртской Республики состоялся урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!». Инициаторами его проведения выступили депутатская фракция «Единая Россия» и постоянная комиссия Госсовета по науке, образованию, культуре и молодежной политике.

Это мероприятие, ставшее уже традиционной формой работы с молодежью, было посвящено отваге, мужеству и героизму людей, которые выбрали своей профессией защиту Родины. В зале заседаний республиканского парламента собрались кадровые военные, курсанты и учащиеся кадетских классов, студенты и педагоги колледжей, представители общественных организаций.

Почетными гостями урока мужества стали первый заместитель председателя правления Клуба героев, президент регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, вице-президент Российской ассоциации героев, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, Герой России полковник Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, уроженец поселка Кильмезь Сюмсинского района Удмуртии полковник Валерий Попков. Это был в самом деле урок.

Урок истории России, наполненной трагическими и героическими эпизодами, когда защитники Отечества ценой своей жизни ограждали Россию от врагов, от беды. Вспомнили Куликово поле, Ледовое побоище, крейсер «Варяг», Брусиловский прорыв, Сталинград. Вспомнили и героев последней, самой страшной в истории страны войны, среди которых немало уроженцев Удмуртии.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев напомнил, что в Великой Отечественной войне участвовали 364 тысячи наших земляков, 70 тысяч из них вернулись с войны с орденами и медалями. Имена 104 Героев Советского Союза увековечены на мемориальной стеле у Вечного огня.

Но и после этой страшной войны были бои, рождались герои. В Афганистане и Чечне защитники Отечества вновь вставали грудью за свою Родину и побеждали, порой отдавая свои жизни. Почетный гость урока мужества Валерий Попков, в годы войны в Афганистане служивший в военной авиации,рассказал, почему выбрал именно профессию летчика, а также как во время военных действий спасал жизни своим боевым товарищам.

Участниками урока стали ветераны 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, уроженцы Удмуртии Евгений Владыкин и Алексей Комаров, кавалеры ордена Мужества.

17 лет назад у чеченского селения Улус-Керт в неравном бою с боевиками геройски погибла шестая рота псковского полка ВДВ. Бой продолжался без малого 20 часов. 90 десантников сдерживали непрерывные атаки 2500 боевиков. 84 человека, в том числе все офицеры, пали смертью храбрых. Уцелели только шестеро солдат, среди них Евгений Владыкин и Алексей Комаров.

По поручению председателя комитета Государственной Думы по обороне, Героя России, президента Российской ассоциации героев генерал-полковника Владимира Шаманова полковник Вячеслав Сивко вручил ребятам благодарности и ценные подарки.

– Испытываешь особые чувства, вручая эти подарки, - сказал Вячеслав Владимирович. - 1 марта, в день сражения, состоявшегося 17 лет назад, жители многих городов, и конечно Пскова, будут собираться у мест захоронений тех воинов, которые погибли, выполняя судьбоносную задачу. Неизвестно, как бы стали развиваться события, если бы они не остановили банду хорошо подготовленных наемников, и сколько бы еще полыхал Северный Кавказ.

– Я скажу мало, - ответил Евгений Владыкин, - потому что не могу… Желаю вам крепкого здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя. Всё. Он чудом выжил в том страшном бою, сравнимом с боем, который приняли герои-панфиловцы или защитники Брестской крепости.

– Мы должны помнить всех, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим России. Их дела и свершения были и навсегда останутся вершиной человеческого достоинства, силы характера, воли к победе, любви к своему Отечеству, - сказал спикер удмуртского парламента.

Фото: udmgossovet.ru

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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