В рабочих встречах приняли участие глава Вавожского района Николай Чайников, председатель районного Совета депутатов Александр Шишкин и Почётный гражданин Удмуртской Республики и Вавожского района Виталий Соловьёв.
В СПК (колхоз) «Удмуртия» депутаты побывали на первом в республике животноводческом комплексе, оснащённом доильным залом «Карусель». Эта технология дает возможность доить одновременно 40 животных. Первая очередь объекта на 600 коров была введена в строй в прошлом году. На очереди второй коровник ещё на 600 голов, который вступит в строй к ноябрю.
По словам руководителя хозяйства Аркадия Юшкова, в вопросах расширения производственных площадок у них проблем нет. Большее волнение вызывают социальные объекты, построенные в своё время хозяйственным способом на средства сельхозпредприятия. Гости посетили, к примеру, школу в деревне Большое Волково, состояние которой вызывает сильное беспокойство. По мнению Аркадия Семёновича школу лучше снести и на её месте построить новое здание. Однако Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов рекомендовал провести капитальный ремонт и сделать пристрой. Школа на селе на самом деле - один из важнейших социальных объектов.
По словам председателя колхоза Аркадия Юшкова, молодые специалисты, приезжая трудоустраиваться, смотрят не только условия труда и зарплату, которая в среднем по предприятию составляет 36 тысяч рублей, но и на социальные объекты. Поэтому СПК за счёт собственных средств уже заказал проект новой школы.
В деревне Зямбайгурт депутаты Госсовета посмотрели работу комплекса робота-дояра в СХПК имени Мичурина и посетили построенный недавно цех по переработке молока. Как рассказал председатель СПК Владимир Капеев, наряду с производством основных видов сельскохозяйственной продукции предприятие занимается и переработкой. Производит муку, из которой выпекает хлеб, производит мясные полуфабрикаты.
В СХПК «Колос» членам Президиума Госсовета показали социальные объекты, построенные за счёт хозяйства. Руководитель предприятия, депутат Госсовета Владимир Красильников рассказал о завершении строительства детского сада. Также депутаты побывали в школе и культурно-оздоровительном центре села Водзимонье.
В селе Волипельга депутаты посетили сельский дом культуры, где проводится ремонт по партийному проекту «Единой России» «Местный дом культуры». По словам директора клуба Валентины Кашиной, на капитальный ремонт было выделено 1,7 миллиона рублей. На эти средства была отремонтирована входная группа, заменены двери, обновлёны потолок в зрительном зале и кровля здания. Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов отметил, что финансовые средства освоены достойно, и СДК может рассчитывать на дополнительное финансирование.
Во время посещения сельхозпредприятий и социальных объектов спикер республиканского парламента вручил Благодарности Председателя Государственного Совета за добросовестный труд отличившимся в работе сотрудникам.
Завершилась рабочая поездка членов Президиума Госсовета встречей с активом района. Были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципального образования.
— Поездка не только ознакомительная, нужно было выявить все вопросы, которые нам позволят двигаться вперёд, - сказал Алексей Прасолов, подводя итоги рабочей поездки.
Председатель Госсовета предложил сельхозпредприятиям скооперироваться и организовать свою молочную переработку. Сегодня очень настораживают наши переработчики. Мы об этом много говорили. Я полагаю, что идёт искусственное занижение закупочной цены на молоко. В связи с этим наши селяне терпят большие убытки. Наверное, нужно вернуться к мысли об организации переработки самими хозяйствами, чтобы они поставляли потребителям конечный продукт, - сказал Алексей Прасолов.
Все предложения селян, касающиеся не только развития АПК, но и поддержки социальной сферы села, депутатами Государственного Совета будут использованы в их законотворческой деятельности.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.