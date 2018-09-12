Главная » Общество » В гостях у лидера. В Вавожском районе депутатам Госсовета показали передовые технологии и рассказали о проблемах

В гостях у лидера. В Вавожском районе депутатам Госсовета показали передовые технологии и рассказали о проблемах

8 сентября
0

На прошлой неделе члены Президиума Государственного Совета Удмуртии побывали с рабочей поездкой в Вавожском районе.

%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82 %d0%b2 %d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b5 В гостях у лидера. В Вавожском районе депутатам Госсовета показали передовые технологии и рассказали о проблемах

В рабочих встречах приняли участие глава Вавожского района Николай Чайников, председатель районного Совета депутатов Александр Шишкин и Почётный гражданин Удмуртской Республики и Вавожского района Виталий Соловьёв.

В СПК (колхоз) «Удмуртия» депутаты побывали на первом в республике животноводческом комплексе, оснащённом доильным залом «Карусель». Эта технология дает возможность доить одновременно 40 животных. Первая очередь объекта на 600 коров была введена в строй в прошлом году. На очереди второй коровник ещё на 600 голов, который вступит в строй к ноябрю.

По словам руководителя хозяйства Аркадия Юшкова, в вопросах расширения производственных площадок у них проблем нет. Большее волнение вызывают социальные объекты, построенные в своё время хозяйственным способом на средства сельхозпредприятия. Гости посетили, к примеру, школу в деревне Большое Волково, состояние которой вызывает сильное беспокойство. По мнению Аркадия Семёновича школу лучше снести и на её месте построить новое здание. Однако Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов рекомендовал провести капитальный ремонт и сделать пристрой. Школа на селе на самом деле - один из важнейших социальных объектов.

По словам председателя колхоза Аркадия Юшкова, молодые специалисты, приезжая трудоустраиваться, смотрят не только условия труда и зарплату, которая в среднем по предприятию составляет 36 тысяч рублей, но и на социальные объекты. Поэтому СПК за счёт собственных средств уже заказал проект новой школы.

В деревне Зямбайгурт депутаты Госсовета посмотрели работу комплекса робота-дояра в СХПК имени Мичурина и посетили построенный недавно цех по переработке молока. Как рассказал председатель СПК Владимир Капеев, наряду с производством основных видов сельскохозяйственной продукции предприятие занимается и переработкой. Производит муку, из которой выпекает хлеб, производит мясные полуфабрикаты.

В СХПК «Колос» членам Президиума Госсовета показали социальные объекты, построенные за счёт хозяйства. Руководитель предприятия, депутат Госсовета Владимир Красильников рассказал о завершении строительства детского сада. Также депутаты побывали в школе и культурно-оздоровительном центре села Водзимонье.

В селе Волипельга депутаты посетили сельский дом культуры, где проводится ремонт по партийному проекту «Единой России» «Местный дом культуры». По словам директора клуба Валентины Кашиной, на капитальный ремонт было выделено 1,7 миллиона рублей. На эти средства была отремонтирована входная группа, заменены двери, обновлёны потолок в зрительном зале и кровля здания. Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов отметил, что финансовые средства освоены достойно, и СДК может рассчитывать на дополнительное финансирование.

Во время посещения сельхозпредприятий и социальных объектов спикер республиканского парламента вручил Благодарности Председателя Государственного Совета за добросовестный труд отличившимся в работе сотрудникам.

Завершилась рабочая поездка членов Президиума Госсовета встречей с активом района. Были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципального образования.

— Поездка не только ознакомительная, нужно было выявить все вопросы, которые нам позволят двигаться вперёд, - сказал Алексей Прасолов, подводя итоги рабочей поездки.

Председатель Госсовета предложил сельхозпредприятиям скооперироваться и организовать свою молочную переработку. Сегодня очень настораживают наши переработчики. Мы об этом много говорили. Я полагаю, что идёт искусственное занижение закупочной цены на молоко. В связи с этим наши селяне терпят большие убытки. Наверное, нужно вернуться к мысли об организации переработки самими хозяйствами, чтобы они поставляли потребителям конечный продукт, - сказал Алексей Прасолов.

Все предложения селян, касающиеся не только развития АПК, но и поддержки социальной сферы села, депутатами Государственного Совета будут использованы в их законотворческой деятельности.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

Читать также

В Удмуртии открыли «магазины безлимитного интернета»
10 сентября
**10 сентября 2018 года, Ижевск. За лето в Удмуртии стало на шесть «мобильных супермаркетов» больше. ...
Константин Сунцов назначен на должность заместителя главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города
10 сентября
**10 сентября на должность заместителя Главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционном...
На финишной прямой. «Платон» наводит мосты
10 сентября
**Движение по новому мостовому переходу через реку Чепца на дороге Балезино – Сергино откроют в перво...
Рождение вкусного шедевра. В Удмуртии прошёл конкурс на звание лучшего кулинара
9 сентября
**Сегодня на рынке труда Удмуртии порядка 15 тысяч вакантных мест, почти 80 процентов из них – это ра...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо