24 февраля 2017 года «Историко-культурному музею-заповеднику Удмуртской Республики «Иднакар» исполняется 20 лет. Накануне юбилейной даты мы встретились с директором музея Ольгой Арекеевой. В интервью «УП» Ольга Владимировна рассказала о том, чем живет музей в настоящее время, как пройдет юбилейный год, а также поведала о грандиозных планах развития музея.
– Ольга Владимировна, городище Иднакар было зарегистрировано как уникальный памятник государственного значения еще в 60-е годы 20 века. Раскопки начались здесь еще раньше - в конце 19-го века. Почему музей появился только в 1997 году?
– У музея «Иднакар» непростая история. Сначала городище Иднакар признали археологическим памятником 9-13 веков и включили в список подлежащих охране памятников истории и культуры государственного значения. Однако, вопреки закону, на территории городища функционировало кладбище, были расположены склады и постройки воинской части, работала электроподстанция, а землю распахивали под посадку картофеля.
Все это время ученые и общественность вели активную борьбу за сохранение памятника от уничтожения. Совместными усилиями в 1992 году удалось добиться перевода территории городища в категорию земель историко-культурного назначения. Следующим шагом было создание музея под открытым небом «Иднакар». Как филиал Глазовского краеведческого музея он появился 1 августа 1993 года.
И только в 1997 году Постановлением Правительства УР от 24 февраля был образован Историко-культурный музей-заповедник УР «Иднакар» как самостоятельное учреждение.
– Расскажите, а кто стоял у истоков создания музея?
– Ключевую роль в создании и развитии музея-заповедника «Иднакар» сыграли два ученых – профессора. Это заслуженный деятель науки Удмуртской Республики и Российской Федерации Кузьма Иванович Куликов и доктор исторических наук, профессор Маргарита Григорьевна Иванова. Они написали десятки статей, посвященные Иднакару, участвовали в разработке концепции развития музея, внесли неоценимый вклад в формирование фондов и обучение специалистов учреждения.
Большой вклад в развитие музея внесла и Ольга Николаевна Коробейникова, первый и бессменный до 2013 года директор музея, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Она принимала участие в разработке концепции развития музея, под ее руководством были созданы существующие экспозиции музея.
– Что сейчас представляет собой музей «Иднакар»?
– Основа музея-заповедника - это городище Иднакар, уникальный археологический памятник истории и культуры 9-13 веков с территорией площадью 4 га и здание музея. Посетители музея могут ознакомиться с историей городища - у нас расположены действующие постоянные экспозиции «Городище Иднакар IX-XIII веков», «Природа Севера Удмуртии». Помимо этих выставок мы ежегодно разрабатываем новые. Таким образом мы сохраняем, изучаем и популяризируем историю предков современных удмуртов.
– Кто составляет коллектив музея?
– Сейчас коллектив музея насчитывает 33 человека, основной состав - это сотрудники, которые занимаются сохранением музейных экспонатов и популяризацией истории городища «Иднакар», есть отдел археологии, его сотрудники занимаются научными исследованиями.
Отдел выставочной деятельности отвечает за организацию и проведение выставок - тут работы тоже хватает - ежегодно мы проводим более 20 выставок - сюда входят экспозиции, организованные на базе музея, передвижные, которые мы выставляем на предприятиях и в учреждениях города, виртуальные, которые размещаются на сайте музея. Есть в штате музея и смотрители.
– Как часто и откуда происходят поступления экспонатов в музей?
– В фондах музея в настоящее время находится более 40 тысяч экспонатов. Ежегодно мы принимаем в среднем до тысячи новых предметов. Находки нам сдают после археологичкских экспедиций. Как правило, это фрагменты ремесленных орудий и украшений. В последнее время большой интерес для археологов представляет городище Учкакар, расположенное в Ярском районе. Раскопки на Иднакаре пока приостановлены.
Стоит заметить, большая часть экспонатов не отреставрирована. В штате музея реставратора нет, мы сотрудничаем со специалистами из Перми. На реставрацию отправляем только те предметы, которые планируем выставить на экспозицию.
– Какие проблемы у музея есть сегодня?
– Проблемы есть, как у всех, но мы их стараемся решать, пусть и не так быстро, как хотелось бы. В этом году наконец-то нам выделяют средства на капремонт крыши здания музея. Мы ждали этого несколько лет.
Для нас сейчас проблема - пережить весну. В прошлом году было сильное половодье, нас это тоже коснулось, часть склона съехала, гора начала осыпаться. Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР выдало нам предписание об устранении выявленных нарушений. В этом году мы должны заключить договор с одной из фирм, которая проведет мониторинг и выяснит причины, почему гора движется и осыпается. А дальше уже будем искать пути решения этой проблемы.
– На какие деньги сегодня живет музей?
– Нас финансирует республиканский бюджет, спонсорскую помощь оказывают и городские предприятия. Небольшие средства зарабатываем и мы сами.
– Как вы встречаете 20-летие музея? Какой новой замечательной выставкой порадуете глазовчан и гостей города?
– Юбилей музея мы решили отметить плодотворным трудом - в этом году мы презентуем сразу несколько новых выставок, а также участвуем в различных проектах. Непосредственно в канун юбилея в музее открылась экспозиция «Истоки Иднакара. Поломская археологическая культура». Выставка посвящена эпохе V-X веков, где представлены ювелирные украшения, детали костюма, оружие и предметы быта из Варнинского, Тольенского и Поломских могильников. Планируется, что эта экспозиция станет постоянной.
Одним из подарков для горожан в юбилейный год музея станет выставка, посвященная средневековому ткачеству, на которой будут представлены уникальные ткани 9-12 веков. Планируем ее открыть в конце марта. Сейчас образцы ткани находятся на реставрации в Перми.
Еще одна интересная выставка - «Властелины колец» - работает в музее с конца января. Эта экспозиция выставлена впервые и посвящена перстням северных удмуртов, живших в средние века. Всего представлено более 250 экспонатов - это перстни, изготовленные руками мастеров Иднакара и привозные восточные и славянские кольца. Среди них - перстни с изображением «лютого зверя», пластинчатые и щитковые, печатные кольца, перстни со вставками и многие другие.
Еще одна тематическая выставка запланирована в сентябре и будет посвящена символичным изображениям коня на предметах быта северных удмуртов.
Большим событием для нас в этом году станет участие в Конгрессе антропологов и этнологов России, который пройдет в Удмуртии с 3 по 6 июля по инициативе депутата Госдумы РФ Алексея Загребина. Часть мероприятий планируется провести в Глазове.
Летом мы готовимся провести уже ставшие традиционными «Батырские игры». Нас радует, что география участников с каждым годом расширяется - в этом году о своем намерении участвовать в фестивале заявили команды из Кировской области и Пермского край.
Мы продолжаем начатый в прошлом году совместный проект с местным телевидением под названием «Архиважности». Если в двух словах - это серия сюжетов, где школьники рассказывают небольшие истории, посвященные «Иднакару» - как современные дети воспринимают музей Средневековья.
– Давайте поговорим о планах развития музея. Они грандиозны: это и строительство комплекса под открытым небом, и создание исторических мастерских, и даже строительство нового здания музея-заповедника. В денежном плане они как-то подкреплены?
– Концепцию развития музея - заповедника «Иднакар» разработали еще его основатели, она должна была реализоваться до 2015 года. Но, к сожалению, многие вещи не зависят от нас.
Согласно этой концепции рядом с городищем Иднакар под открытым небом должен появиться целый музейный комплекс: это и действующая кузница, и гончарная, ювелирная мастерские, зоны приема посетителей, площадки для проведения массовых мероприятий, а также музей-заповедник и фондохранилище. Запланированы и реконструкция части улицы средневекового финно-угорского городища, и показательный раскоп - чтоб наглядно показать, как происходят археологические раскопки.
Верю, что рано или поздно запланированное все-таки осуществится. Вселяет надежду и то, что в последнее время развитию туризма в Удмуртии уделяется большое внимание. В Сарапуле создается кластер «Камский берег», в Воткинске - это музей-усадьба П.И. Чайковского, под Ижевском - музей-заповедник «Лудорвай». Надеюсь, что и север Удмуртии не останется без внимания и поддержки муниципальной и республиканской власти. Инвестиционные проекты, которые разрабатываются для развития Глазова, должны поспособствовать и развитию туристской инфраструктуры города.
И последнее, мне хочется поздравить весь наш коллектив с этим «небольшим», но очень значимым для нас юбилеем. Сказать спасибо всем, кто работал и сейчас работает в нашем коллективе, ведь каждый из них внес свой вклад в развитие нашего учреждения, оставил частичку своей души в нашем музее-заповеднике и пожелать здоровья, творческой энергии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.