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В Госсовете Удмуртии прошел «Урок мужества»

12 мая
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Его провели депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин и руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Алексей Прасолов

E6530a610ede5b8beb5df426cee49c2a %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В Госсовете Удмуртии прошел «Урок мужества»

В «Уроке мужества» приняли участие воспитанники школ, курсанты кадетских классов, студенты вузов.

Открыла урок руководитель Региональной общественной приёмной Председателя Партии Дмитрия Медведева Светлана Кривилева. Она представила Алексея Загребина и Алексея Прасолова гостям Госсовета республики.

Алексей Прасолов отметил, что «Урок мужества» проводится для того, чтобы рассказать молодежи о том, что именно советский народ вынес основные тяготы Второй мировой войны. Он также рассказал о той роли, которую сыграло возглавляемое им «Главное управление специального строительства по территории Урала» в годы лихолетья.

— До 60 объектов мы обслуживали каждый день. Это серьезная, большая работа. Был же чрезвычайный режим. Люди, попав на предприятие, из него практически не выходили. Жили, ночевали на предприятии. Тут же и бани были, тут же и столовые, бараки. Если увольнительные давали раз или два в месяц – это было величайшей радостью. И то это было только в конце войны. Это был большой трудовой подвиг, - сказал Алексей Прасолов.

Также Алексей Прасолов напомнил о том, что в 1943 году коллектив предприятия построил очень непростой объект – цирк. По его мнению, это был не только трудовой, но и духовный подвиг.

— Если ты не хочешь войны, ты должен быть готов к ней. Нам нужно воспитывать в молодом поколении то, что мы должны быть готовы к отражению вражеской агрессии, - добавил парламентарий.

Алексей Загребин отметил то, что наша страна в 1941 году стала иной, потому что речь шла о ее выживании.

— Все сплотились. Каждый гражданин почувствовал себя не просто в семье единой, а человеком ответственным за эту семью. Институт, который я возглавлял десять лет, все время своего существования занимается не только историей Удмуртии, но и историей войны. Не так давно мои коллеги выпустили небольшую книжечку, которая мне очень дорога. Это «Герои страны – герои народа». Это о нашей многонациональной республике и тех героях, удмуртах, русских, татарах и многих других, которые не пощадили себя в борьбе с тем врагом, который пришел на нашу землю в 1941 году, - сказал он.

Алексей Загребин отметил, что всех героев объединяет неравнодушие к своему делу, людям, стране. Он также добавил, что неравнодушие, гражданскую позицию может проявить каждый житель республики, если выскажет свою позицию во время предварительного голосования 28 мая 2017 года.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

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