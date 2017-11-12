Кто - в лес? Кто - по дрова?
16 ноября в Государственной Думе пройдут парламентские слушания, посвященные совершенствованию лесного законодательства.
Важным мероприятием по подготовке к этому событию стало проведение 30 октября в Государственном Совете Удмуртии круглого стола «10 лет Лесному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы».
Модератором обсуждения выступил председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов. В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы России Валерий Бузилов и Александр Василенко, находившиеся в Удмуртии в рамках региональной недели. Кроме того, участниками встречи стали депутаты Госсовета, члены республиканского правительства, представители муниципальных образований, общественности и СМИ.
Несгибаемый кодекс
Основной задачей проведения круглого стола была выработка предложений, которые помогут улучшить работу в реализации положений Лесного кодекса. По словам Александра Василенко, депутата Госдумы РФ, документ неоднократно подвергался критике, но в нем до сих пор существует много сложностей.
Позицию депутата поддержал и.о. министра лесного хозяйства Удмуртской Республики Сергей Журавлев. Он отметил, что, несмотря на многочисленные корректировки документа, в республике до сих пор есть немало острых вопросов лесопользования, требующих решения на законодательном уровне. В частности, речь идет о предоставлении полномочий регулирования лесных отношений учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти. На сегодня положения уставов учреждений, несмотря на фактически проводимую ими работу, в расчет не принимаются. Создавшаяся ситуация требует внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми полномочия могли бы осуществляться не только органами исполнительной власти, но и подведомственными госучреждениями.
Еще одной сложностью Сергей Журавлев назвал то, что законодательно не урегулирован порядок реализации незаконно заготовленной древесины. Кроме того, ведомство всерьез озабочено решением вопросов о контроле целевого использования гражданами древесины, приобретенной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, и о проведении патологических обследований леса.
Отлучение от бизнеса – реальная угроза
Директор Ассоциации «Союз лесопользователей Удмуртской Республики» Константин Вахрушев считает, что, говоря о совершенствовании законодательства в сфере лесопользования, в первую очередь необходимо обратить внимание на сохранение договорных отношений с добросовестными арендаторами лесных земель. По его словам, сегодня арендаторы, которые внесли солидные инвестиции в лесозаготовительное и деревообрабатывающие производства, надлежащим образом выполняли свои договорные обязательства, могут лишиться своего бизнеса в связи с расторжением договоров судами различных инстанций. Помимо этого, по истечении сроков действия договоров аренды лесных участков имеются трудности в заключении их на новый срок без проведения торгов. Нормы Лесного кодекса РФ лишают граждан и юридических лиц права на заключение договора аренды лесного участка, изначально не предусматривавшего проведения торгов, на новый срок на этих же условиях. Таким образом, арендаторы, которые в течение многих лет вкладывали свои средства в лесохозяйственную деятельность, развитие лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства, приобретая специальную технику и оборудование, создавая рабочие места, могут быть лишены возможности продолжить заниматься лесным бизнесом.
Свои предложения высказали и представители муниципальных образований республики. Среди вопросов, волнующих население и органы муниципальной власти, они назвали необходимость регулирования заготовки сухостойной древесины, а также выстраивания отношений между малым бизнесом, использующим сырье, и крупными лесозаготовителями.
Поправки диктует жизнь
Владимир Варламов отметил, что обсуждение еще раз доказало актуальность необходимости совершенствования лесного законодательства.
На круглом столе прозвучали предложения по совершенствованию заготовки древесины мелкими производителями, поскольку это – точка роста частных предпринимателей, малого бизнеса. Это направление недостаточно развито в республике, а многие районы занимаются в основном лесозаготовкой и переработкой леса, производят пиломатериалы, срубы и другую продукцию. Там нет другой промышленности.
– Мы бы рады таким районам оказать помощь, - говорит Владимир Варламов, - но на сегодняшний день многие статьи Лесного кодекса просто не позволяют это сделать.
А между тем в республике есть крупные проекты государственно-частного партнерства, к которым можно присоединить малый бизнес, чтобы цены были лояльные для заготовителей и переработчиков древесины.
Что делать с сухостоем и валежником – эти вопросы касаются нас каждодневно. Мы помним, как все было по старому Лесному кодексу: если человек подбирал в лесу валежник, ему еще и приплачивали за это, убрал сухостой – тоже платили. Сегодня это подпадает под статью Уголовного кодекса или под административное наказание. Все эти моменты нужно регулировать.
Участники круглого стола, по словам Владимира Варламова, подготовят резолюцию по обсуждаемым вопросам и передадут свои предложения депутатам Государственной Думы от Удмуртии, чтобы они выступили инициаторами внесения поправок в Лесной кодекс. Позицию Удмуртии на парламентских слушаниях, скорее всего, поедет отстаивать и участник круглого стола ,директор Ассоциации «Союз лесопользователей Удмуртской Республики» Константин Вахрушев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.