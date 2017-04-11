В Глазовском районе проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека, сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.
По данным проверки, 8 апреля около 16 часов произошел пожар в деревне Чиргино Глазовского района. В результате пожара огнем полностью уничтожен одноэтажный деревянный жилой дом, в котором проживала семья из четырех человек. На момент пожара дома находились 45-летняя хозяйка и 25-летний сын, они оба погибли.
По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.
Фото: СК РФ по УР
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