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В Глазовском районе погибли два человека в результате пожара

10 апреля
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Pozhar v chastnom dome(3) 418x320 В Глазовском районе погибли два человека в результате пожара

В Глазовском районе проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека, сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 8 апреля около 16 часов произошел пожар в деревне Чиргино Глазовского района. В результате пожара огнем полностью уничтожен одноэтажный деревянный жилой дом, в котором проживала семья из четырех человек. На момент пожара дома находились 45-летняя хозяйка и 25-летний сын, они оба погибли.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.

Фото: СК РФ по УР

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