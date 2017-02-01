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В Глазовском районе погиб водитель «ВАЗа» после столкновения с «КамАЗом»

1 февраля
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516024912072e8b516283794be478b41 w500 h281t300x400 46464d4 15387 5891769d В Глазовском районе погиб водитель «ВАЗа» после столкновения с «КамАЗом»

58-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб после столкновения с «КамАЗом». Смертельная авария произошла накануне вечером, около 22:20 часов на 17-м км автодороги г. Глазов – с. Юкаменское, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

58-летний водитель автомобиля «ВАЗ» - житель Юкаменского района – не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 40-летнего глазовчанина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

МВД по Удмуртской Республике напоминает автовладельцам: будьте предельно внимательны при движении по загородным трассам. Соблюдайте дистанцию с движущимися впереди автомобилями, избегайте необоснованных обгонов.

Фото: glazovlife.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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