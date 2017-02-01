58-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб после столкновения с «КамАЗом». Смертельная авария произошла накануне вечером, около 22:20 часов на 17-м км автодороги г. Глазов – с. Юкаменское, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
58-летний водитель автомобиля «ВАЗ» - житель Юкаменского района – не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 40-летнего глазовчанина.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
МВД по Удмуртской Республике напоминает автовладельцам: будьте предельно внимательны при движении по загородным трассам. Соблюдайте дистанцию с движущимися впереди автомобилями, избегайте необоснованных обгонов.
Фото: glazovlife.ru
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