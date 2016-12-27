Главная » В Глазовском районе на подъеме в гору Солдырь произошло ДТП

В Глазовском районе на подъеме в гору Солдырь произошло ДТП

26 декабря
0
24 %d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f %d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2 %d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b9 9 В Глазовском районе на подъеме в гору Солдырь произошло ДТП

На 3-м км автодороги «Глазов – Карсовай» на подъеме в гору Солдырь столкнулись два автомобиля. Дорожная авария произошла днем в минувшую субботу, 24 декабря, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

26-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ» под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы.

В Госавтоинспекции отмечают: основная причина ДТП во время обгона – неумение водителей здраво оценить обстановку на дороге: расстояние, которое проходит обгоняемый транспорт, а также необходимое для маневра время.

За городом обгон считается самым рискованным маневром, поскольку даже опытные водители не всегда могут за секунду рассчитать необходимое для маневра время и скорость остальных участников дорожного движения. Такие аварии зачастую проходят с особо тяжкими для всех участников дорожного движения последствиями.

Фото: УГИБДД по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо