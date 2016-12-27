На 3-м км автодороги «Глазов – Карсовай» на подъеме в гору Солдырь столкнулись два автомобиля. Дорожная авария произошла днем в минувшую субботу, 24 декабря, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
26-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ» под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы.
В Госавтоинспекции отмечают: основная причина ДТП во время обгона – неумение водителей здраво оценить обстановку на дороге: расстояние, которое проходит обгоняемый транспорт, а также необходимое для маневра время.
За городом обгон считается самым рискованным маневром, поскольку даже опытные водители не всегда могут за секунду рассчитать необходимое для маневра время и скорость остальных участников дорожного движения. Такие аварии зачастую проходят с особо тяжкими для всех участников дорожного движения последствиями.
Фото: УГИБДД по УР
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