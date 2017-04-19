Глазовская госавтоинспекция намерена выйти с требованием закрыть школьный маршрут от Пудвая до Понино в Глазовском районе. Вчера, 17 апреля, здесь провели комиссионное обследование состояния дороги. Опасными для перевозки детей являются последние пять километров дороги до Пудвая и большая часть участка от Пудвая до Севы.
"В акте будет отражено несоответствие проезжей части нормативным требованиям: выбоины, келейность, отсутствие твердого покрытия. Информация будет направлена в Ижевск и в Глазовскую межрайонную прокуратуру", - сообщил представитель ГИБДД.
По словам начальника управления ЖКХ администрации Глазовского района Ивана Щепина, дорога была разбита в прошлом году во время ремонтных работ: пока ремонтировали один участок дороги, тяжелой техникой «убили» пути следования до места ремонта. Выполнили 7 километров грунтовой дороги, но разрушили асфальтовую.
Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части компания-перевозчик собирается отменить ежедневные рейсовые маршруты до Пудвая.
Обслуживающая организация старается поддерживать проезд по этому участку: 14 и 17 апреля здесь прошел грейдер, привезли щебень.
Жители Пудвая ждут помощи от Миндортранса Удмуртии, - именно это ведомство является собственником дороги и несет ответственность за ее состояние.
Фото: Александр Ешмеметьев
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.