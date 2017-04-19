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В Глазовском районе могут закрыть школьный маршрут

18 апреля
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Img 5165 В Глазовском районе могут закрыть школьный маршрут

Глазовская госавтоинспекция намерена выйти с требованием закрыть школьный маршрут от Пудвая до Понино в Глазовском районе. Вчера, 17 апреля, здесь провели комиссионное обследование состояния дороги. Опасными для перевозки детей являются последние пять километров дороги до Пудвая и большая часть участка от Пудвая до Севы.

"В акте будет отражено несоответствие проезжей части нормативным требованиям: выбоины, келейность, отсутствие твердого покрытия. Информация будет направлена в Ижевск и в Глазовскую межрайонную прокуратуру", - сообщил представитель ГИБДД.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Глазовского района Ивана Щепина, дорога была разбита в прошлом году во время ремонтных работ: пока ремонтировали один участок дороги, тяжелой техникой «убили» пути следования до места ремонта. Выполнили 7 километров грунтовой дороги, но разрушили асфальтовую.

Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части компания-перевозчик собирается отменить ежедневные рейсовые маршруты до Пудвая.

Обслуживающая организация старается поддерживать проезд по этому участку: 14 и 17 апреля здесь прошел грейдер, привезли щебень.

Жители Пудвая ждут помощи от Миндортранса Удмуртии, - именно это ведомство является собственником дороги и несет ответственность за ее состояние.

Фото: Александр Ешмеметьев

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