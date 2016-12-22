64-летний житель Глазовского района признан судом виновным в совершении убийства своего племянника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по УР.
По данным следствия, между пенсионером и его 36-летним племянником возникла бытовая ссора, вызванная аморальным поведением младшего родственника.
Пока племянник спал затаивший обиду пенсионер взял в руку веревку, изготовил из нее петлю и, накинув на шею спящему родственнику, задушил его. Затем перетащил тело из сеней дома в сарай. В целях сокрытия следов преступления злоумышленник закопал тело потерпевшего в сарае.
При осмотре места происшествия тело погибшего было обнаружено правоохранителями.
Преступник признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Фото: ruwest.ru
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