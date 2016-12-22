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В Глазовском районе дядя задушил племянника, пока тот спал

22 декабря
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294065d0da0d6c99cd1d5efce3d7d8cd В Глазовском районе дядя задушил племянника, пока тот спал

64-летний житель Глазовского района признан судом виновным в совершении убийства своего племянника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по УР.

По данным следствия, между пенсионером и его 36-летним племянником возникла бытовая ссора, вызванная аморальным поведением младшего родственника.

Пока племянник спал затаивший обиду пенсионер взял в руку веревку, изготовил из нее петлю и, накинув на шею спящему родственнику, задушил его. Затем перетащил тело из сеней дома в сарай. В целях сокрытия следов преступления злоумышленник закопал тело потерпевшего в сарае.

При осмотре места происшествия тело погибшего было обнаружено правоохранителями.

Преступник признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: ruwest.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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