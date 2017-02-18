17 февраля в Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко состоялась Конференция работников и обучающихся по выборам ректора. На должность ректора были выдвинуты две кандидатуры: начальник Центра информатизации и грантовой деятельности Данилов Олег Евгеньевич и исполняющая обязанности ректора ГГПИ Чиговская-Назарова Янина Александровна, сообщили в вузе.
На Конференции присутствовали 90 делегатов. А также почетные гости: депутат Госдумы РФ Алексей Загребин, заместитель Председателя Правительства УР Наталья Сударикова, заместитель главы Администрации г. Глазова Ольга Станкевич, заместитель председателя Глазовской городской Думы Вера Тронина, представители городской и районной администраций, директора школ.
Кандидаты выступили со своими предвыборными программами, ответили на вопросы делегатов конференции.
По результатам тайного голосования ректором ГГПИ со сроком полномочий на 5 лет избрана Янина Чиговская-Назарова.
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