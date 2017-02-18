Главная » В Глазовском государственном педагогическом институте выбрали ректора

В Глазовском государственном педагогическом институте выбрали ректора

17 февраля
0
Ld9fz1aoqc0 В Глазовском государственном педагогическом институте выбрали ректора

17 февраля в Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко состоялась Конференция работников и обучающихся по выборам ректора. На должность ректора были выдвинуты две кандидатуры: начальник Центра информатизации и грантовой деятельности Данилов Олег Евгеньевич и исполняющая обязанности ректора ГГПИ Чиговская-Назарова Янина Александровна, сообщили в вузе.

На Конференции присутствовали 90 делегатов. А также почетные гости: депутат Госдумы РФ Алексей Загребин, заместитель Председателя Правительства УР Наталья Сударикова, заместитель главы Администрации г. Глазова Ольга Станкевич, заместитель председателя Глазовской городской Думы Вера Тронина, представители городской и районной администраций, директора школ.

Кандидаты выступили со своими предвыборными программами, ответили на вопросы делегатов конференции.

По результатам тайного голосования ректором ГГПИ со сроком полномочий на 5 лет избрана Янина Чиговская-Назарова.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо