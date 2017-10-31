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В Глазове завершение программы по переселению из аварийного жилья находится под угрозой срыва

30 октября
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Глава Удмуртии раскритиковал исполнительскую дисциплину чиновников

1325873544 В Глазове завершение программы по переселению из аварийного жилья находится под угрозой срыва

В Удмуртии подвели итоги реализации Региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. С докладом на аппаратном совещании в Резиденции главы региона выступил сегодня исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

Он отметил, что в этапе программы участвовали 13 муниципальных образований республики. Неудовлетворительные результаты у Глазова. Уже до 15 ноября вся документация должна быть в норме, люди уже должны быть переселены. По словам руководителя ведомства, в Глазове в этом году нужно было расселить 22 аварийных дома, в которых проживало 257 человек, но на сегодняшний момент 129 человек не переселены, так как строительство двух домов по 24 квартиры на ул. Сибирской затянулось. Это произошло из-за изменения условий контракта. В проекте было решено заменить централизованное отопление на поквартирное газовое. После проверок Госстройнадзора, которые прошли осенью этого года, выяснилось, что проект дома нуждается в государственной экспертизе.

Сейчас устраняются дефекты, выявленные инспекцией Госстройнадзора. Иван Ястреб сообщил, что за две недели реально будет успеть решить все проблемы и переселить людей в новостройки.

В беседе с представителями СМИ Александр Бречалов отметил, что если в Глазове не удастся переселить людей своевременно, республике придётся либо вернуть деньги, либо регион попадёт под штрафные санкции. В связи с этой историей Александр Бречалов раскритиковал исполнительскую дисциплину:

«Можно сколько угодно говорить, что торги вовремя не прошли, что исполнитель оказался не исполнителем… Принцип простой: если вы подписываетесь под реализацию проекта, тем более федерального, тем более президентского, значит – отвечайте. Нужна более серьезная дисциплина при реализации программ. В федеральных проектах мы отвечаем деньгами: не исполняем условия – надо деньги возвращать. <….> Это имидж республики», - сказал он.

Фото: glazov-gov.ru

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