Полицейские в Глазове задержали мужчину, поджигавшего автомобили. 26-летний местный житель подозревается в поджоге двух авто - «Фиат» и «ВАЗ», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Глазовчанин, ранее судимый за совершение имущественного преступления, в ночное время во дворе дома по ул. Буденного совершил поджог автомобиля марки «Фиат». После чего путем поджога пытался уничтожить припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ».
Отмечается, что преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 167 УК РФ – «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».
Фото: saroblnews.ru
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