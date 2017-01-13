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В Глазове задержали мужчину, поджигавшего автомобили

10 января
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1457682688general pages i56325 sgoreli dva avtomobilya i banya В Глазове задержали мужчину, поджигавшего автомобили

Полицейские в Глазове задержали мужчину, поджигавшего автомобили. 26-летний местный житель подозревается в поджоге двух авто - «Фиат» и «ВАЗ», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Глазовчанин, ранее судимый за совершение имущественного преступления, в ночное время во дворе дома по ул. Буденного совершил поджог автомобиля марки «Фиат». После чего путем поджога пытался уничтожить припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ».

Отмечается, что преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 167 УК РФ – «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Фото: saroblnews.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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