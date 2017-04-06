В Глазове тотальный диктант напишут на девяти площадках.
8 апреля глазовчане присоединятся к всероссийской акции «Тотальный диктант» по проверке грамотности.
– Диктант в этом году пройдет в 71 стране на нескольких тысячах площадок, - рассказывает Янина Александровна Чиговская-Назарова, председатель городского оргкомитета, руководитель регионального отделения Ассоциации учителей русского языка и литературы. В Глазове будут работать площадки в пединституте, гимназиях и школах № 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, библиотеке на Советской 2. Как официальные координаторы проекта мы старались, чтобы каждый мог найти себе площадку по душе. Кроме того, накануне 7 апреля в 17.30, в ГГПИ по ул. Первомайская, д. 25, пройдет подготовительный экспресс-курс «Русский по пятницам», где каждый желающий бесплатно сможет написать пробный диктант (кстати, тоже по тексту Л. Юзефовича) и повторить основные правила орфографии и пунктуации. Я призываю всех желающих посвятить выходной день, 8 апреля, своему развитию и присоединиться к большому всероссийскому событию «Тотальному диктанту 2017». Думаю, что такие акции не на словах, а на деле могут помочь в решении проблемы сохранения богатства и целостности русского языка»
Напомним, впервые «Тотальный диктант» прошел в Новосибирском государственном университете 14 лет назад, тогда в нем приняло участие всего 150 человек. В прошлом году во всем мире его написало 150 тысяч человек.
Каждый раз текст для диктанта пишется специально, в этом году его написал Леонид Юзефович, известный российский писатель.
Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.
Удмуртская Республика попала в третью часовую зону, диктант мы будем писать 8 апреля в 14.00 (мск) или 15.00 (местного времени).
Фото: obruchev.mos.ru
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