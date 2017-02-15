В полицию Глазова поступило сообщение от охранника одного из банков: по камерам видеонаблюдения он увидел, как в одном из банкоматов двое неизвестных ограбили мужчину.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, тут же были изъяты видеозаписи, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Сотрудниками Росгвардии подозреваемые были задержаны «по горячим следам». Ими оказались судимый за кражу 46-летний сторож ветлечебницы и судимая за грабеж 45-летняя местная жительница – сожительница потерпевшего.
Установлено, что мужчина и женщина вместе со своим знакомым - сторожем ветлечебницы - распивали спиртные напитки. Около 4 часов утра пошли в банкомат снять деньги. Двое намеревались купить еще спиртного и потребовали деньги у третьего, однако, мужчина отказал. Тогда его сожительница и его друг нанесли мужчине побои и забрали деньги силой. После чего скрылись.
В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Фото: 116almet.ru
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