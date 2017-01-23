21 января в Глазове состоялся выставочный матч «Кубок Поколения-2017» между командами Востока и Запада Национальной молодёжной хоккейной лиги. Перед началом матча с приветственными словами, адресованными болельщикам и хоккеистам, выступили заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Игорь Краснов и глава города Глазова Олег Бекмеметьев.
– Глазов на протяжении многих лет по праву является одним из хоккейных центров нашей страны. Я очень рад тому, что я здесь, и хочу поблагодарить руководство города и клуба, которые организовали у себя этот праздник - Кубок Поколения, - сказал заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. - Это очень важное событие для дальнейшего развития хоккея в регионе, а для ребят, которые сегодня выйдут на лед, это мероприятие останется в памяти на всю жизнь. Радует, что на матч пришло очень много семей с детьми, они все идут в клубных свитерах, и это говорит о привлечении молодежи к хоккею. Главное, что не нужно останавливаться на том, что есть, нужно продолжать развивать хоккей, создавать систему соревнований, чтобы у детей была возможность заниматься.
Начало первого периода осталось за командой «Запада», которая имела небольшое преимущество над своими оппонентами. Но постепенно игра стала выравниваться, и «Восток» на правах хозяев перехватил инициативу. За секунду до окончания первого периода Даниил Кочнев вывел команду Восточной Конференции вперед.
Второй период так же проходил под контролем хозяев, которые ещё дважды огорчили вратаря соперника: шайбы на свой счёт записали Вячеслав Шарипов и Василий Шаламов. Украшением третьего периода стала шайба, заброшенная любимцем глазовской публики Фёдором Ведерниковым, который мощным броском буквально «прошил» вратаря соперника.
Несмотря на то что, оставалось играть ещё почти 15 минут, игроки Западной конференции так ничего и не смогли создать у ворот Артура Малкова. А игроки Востока ещё дважды праздновали взятие ворот: отличились Константин Черников и Кирилл Афанасьев, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Таким образом, номинальные хозяева отправили в ворота «Запада» шесть безответных шайб. Сборная «Востока» одержала в матче уверенную победу.
Стоит отметить, в составе сборной команды «Востока» играли четыре хоккеиста от глазовского «Прогресса». Двое из них - Федор Ведерников и Кирилл Афанасьев - забили по шайбе в ворота соперника. Еще один «прогрессовец» - Артем Мусалимов - по итогам матча был признан лучшим игроком.
Еще одним подарком для глазовских болельщиков стал выход на лед удмуртской команды следж-хоккеистов. Во время одного из перерывов между периодами они сыграли мини-матч. Зал им аплодировал стоя.
По итогам матча за Кубок Поколения главные тренеры команд поделились впечатлениями о мероприятии в интервью представителю Федерации хоккея России.
Сергей Кутявин, главный тренер команды «Восток»:
– В первом периоде создали много моментов, но нас подвела реализация, хорошо, что смогли в конце забить. Ребята успокоились, и во втором периоде уже было попроще, потому что практически сразу удалось реализовать большинство. Ну а дальше уже действовали уверенней. Местные ребята, конечно же, хотели себя проявить при своих болельщиках, и показать, что они лучшие в лиги. На мой взгляд, в Глазове получился настоящий хоккейный праздник – зрители запустили волну, поддерживали весь матч, радовались. И я думаю, для горожан эти эмоции и впечатления останутся в памяти надолго.
Алексей Ваулин, главный тренер команды «Запад»:
– Хочу поздравить команду «Востока» с победой. Что касается игры, то соперник весь матч доминировал, по всем позициям они были сильнее, и команда выглядела свежее. Что касается организации, то в Глазове я уже не первый раз, еще молодым здесь играл за команду мастеров, и здесь всегда была хоккейная атмосфера. А теперь, когда провели реконструкцию дворца, здесь стало красиво и болельщики очень хорошие, поддерживают команду. В общем, все здорово.
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