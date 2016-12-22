19 декабря в Глазове состоялось торжественное открытие обновленного железнодорожного вокзала. В церемонии открытия приняли участие Глава Удмуртии Александр Соловьёв, Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, представители ОАО «РЖД», Глава города Глазова Олег Бекмеметьев, епископ Глазовский и Игринский Виктор. Также на мероприятии присутствовали ветераны Горьковской железной дороги, коллектив железнодорожного вокзала и горожане.
Напомним, совместное решение ОАО «РЖД» и Правительства УР о проведении капитального ремонта здания вокзала Глазов было принято в 2011 году. Строительные работы начались в 2014 году, стоимость объекта с учётом проектно-изыскательных работ составила 524 млн рублей. Была выполнена перепланировка вокзала в существующем контуре здания, реконструкция фасадов, замена технологического оборудования и внутренних инженерных сетей, реконструкция первого перрона. Обновлённый вокзал сегодня отвечает всем требованием безопасности: в нём установлены системы охраны, пожаротушения, экстренной связи, рентгенотелевизионное оборудование. Вокзал стал доступен и для маломобильных групп населения — он оснащён пандусами, лифтами, эскалаторами. Кроме того, предусмотрены средства тактильной информации для слабовидящих пассажиров и оборудована специальная зона для ожидания поезда. На открытии вокзала глазовчан с прекрасным подарком к Новому году поздравил Глава Удмуртии.
«Позвольте от всей души поздравить город с таким большим событием! Глазов получает обновленное здание вокзала, который будет много лет служить жителям «северной столицы» Удмуртии и её гостям. Здесь есть всё, что нужно пассажирам. В том числе людям с ограниченными возможностями. Со временем будет обустроена и привокзальная площадь. И вокзальный комплекс станет настоящей «визитной карточкой» Глазова», - сказал Александр Соловьев.
В ответном слове Глава города Глазова поблагодарил Александра Соловьева и руководство ОАО «РЖД» за такой подарок для глазовчан, напомнив присутствующим, что реконструкция железнодорожного вокзала стала возможной благодаря договоренности и соглашению ОАО «РЖД» и Правительства Удмуртии.
«Если театр начинается с вешалки, то город начинается с вокзала, куда приезжают люди. Теперь мы по праву можем гордиться таким шикарным архитектурным сооружением», - сказал Олег Бекмеметьев.
Глава города пообещал, что такие сооружения будут и дальше появляться в Глазове. Он также отметил, что территория рядом с вокзалом будет облагорожена - здесь появится уютный сквер. Кроме того приведут в порядок и территорию по другую сторону железной дороги.
Перед торжественным открытием на вокзале прошла церемония освящения часовни. Ее появление здесь стало возможным благодаря действующему совместному проекту РПЦ и ОАО «РЖД» «С богом в дорогу». Теперь все желающие пассажиры смогут помолиться в часовне перед иконами, поставить свечу, приобрести духовно-просветительскую литературу.
Освящение часовни провел епископ Глазовский и Игринский Виктор. Коллективу вокзала он подарил икону святителя Николая, покровителя путешествующих.
На этом подарки не закончились. Во время церемонии открытия начальнику железнодорожного вокзала вручили символический ключ, а работникам станции Глазов - почетные грамоты за их добросовестный труд.
В своей ответной речи Александр Плетенев поблагодарил руководство ОАО «РЖД» за помощь, строителей - за качественную работу, а работников вокзала - за терпение и труд в стесненных условиях.
«Наш вокзал, оснащенный самым современным оборудованием, сегодня один из красивейших вокзалов на Горьковской железной дороге» - с гордостью отметил Плетенев.
Кульминацией церемония открытия стал символический удар в станционный колокол. Это доверили сделать начальнику глазовского железнодорожного вокзала Александру Плетеневу.
После официальной части мероприятия для присутствующих состоялся праздничный концерт.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.