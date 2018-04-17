В рамках дискуссионной площадки работали шесть секций: «Здоровье и экология» (модератор - руководитель Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Светлана Кривилева), «Социальная сфера»(модератор - региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Олька Казанцева), «Городская среда»(модератор - заместитель Секретаря Регионального отделения Партии по проектной деятельности, Председатель ижевской думы Олег Гарин), «Образование» (модератор -ректор УдГУ Галина Мерзлякова), «Достойная жизнь» (модератор - глава МО «Город Глазов» Олег Бекмеметьев) и «Обновление Партии» (модератор - секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Ижевска Юрий Тюрин).
Итоги работы всех секций были подведены в ходе пленарного заседания. О том, как прошло обсуждение наиболее важных тем и задач, затронутых и обозначенных Президентом России в Послании, рассказали модераторы.
С заключительным словом выступил Секретарь Регионального отделения Партии Владимир Невоструев. Он сообщил о работе, которая ведется законодателями Удмуртии, правительством республики для выполнения задач, поставленных Главой государства.
– Наши однопартийцы прониклись ситуацией. Они готовы дать хорошие предложения для того, чтобы все те пункты, которые были обозначены Президентом Российской Федерации, они активно принимались в работу, и чтобы в дальнейшем по каждому пункту были приняты решения. Мы все ваши предложения обобщим и направим на рассмотрение федеральной партийной конференции, - сказал Владимир Невоструев.
Он также поблагодарил Главу Глазова за радушный прием и четкую организацию работы площадки, модераторов секций и участников дискуссий за активную позицию.
Добавим, что дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026» пройдет также в Воткинске 17 апреля. В пятницу, 20 апреля, в Ижевске состоится итоговый форум по мерам, направленным на реализацию положений Послания Президента России Федеральному собранию.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.