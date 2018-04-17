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В Глазове состоялась дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026»

17 апреля
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В ее рамках прошло обсуждение путей реализации задач, обозначенных Президентом России в Послании Федеральному собранию.

Img 6365 В Глазове состоялась дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026»

В рамках дискуссионной площадки работали шесть секций: «Здоровье и экология» (модератор - руководитель Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Светлана Кривилева), «Социальная сфера»(модератор - региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Олька Казанцева), «Городская среда»(модератор - заместитель Секретаря Регионального отделения Партии по проектной деятельности, Председатель ижевской думы Олег Гарин), «Образование» (модератор -ректор УдГУ Галина Мерзлякова), «Достойная жизнь» (модератор - глава МО «Город Глазов» Олег Бекмеметьев) и «Обновление Партии» (модератор - секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Ижевска Юрий Тюрин).

Итоги работы всех секций были подведены в ходе пленарного заседания. О том, как прошло обсуждение наиболее важных тем и задач, затронутых и обозначенных Президентом России в Послании, рассказали модераторы.

С заключительным словом выступил Секретарь Регионального отделения Партии Владимир Невоструев. Он сообщил о работе, которая ведется законодателями Удмуртии, правительством республики для выполнения задач, поставленных Главой государства.

– Наши однопартийцы прониклись ситуацией. Они готовы дать хорошие предложения для того, чтобы все те пункты, которые были обозначены Президентом Российской Федерации, они активно принимались в работу, и чтобы в дальнейшем по каждому пункту были приняты решения. Мы все ваши предложения обобщим и направим на рассмотрение федеральной партийной конференции, - сказал Владимир Невоструев.

Он также поблагодарил Главу Глазова за радушный прием и четкую организацию работы площадки, модераторов секций и участников дискуссий за активную позицию.

Добавим, что дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026» пройдет также в Воткинске 17 апреля. В пятницу, 20 апреля, в Ижевске состоится итоговый форум по мерам, направленным на реализацию положений Послания Президента России Федеральному собранию.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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