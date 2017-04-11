В северной столице Удмуртии сократили 13 терапевтических участков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Глазова со ссылкой на приказ Глазовской межрайонной больницы «Об изменении численности прикрепленного населения к терапевтическому участку и сокращении в 2017 году терапевтических участков в БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР».
Всего по Глазову сформировано 27 терапевтических участков и 10 по Глазовскому району. За одним участковым врачом-терапевтом закрепляется от 1700 до 3400 человек в возрасте от 18 лет и старше на территории города и от 1200 до 2700 в сельской местности.
Фото: prizyv.ru.
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