Главная » В Глазове сократили количество терапевтических участков

В Глазове сократили количество терапевтических участков

10 апреля
0
383659744 1 В Глазове сократили количество терапевтических участков

В северной столице Удмуртии сократили 13 терапевтических участков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Глазова со ссылкой на приказ Глазовской межрайонной больницы «Об изменении численности прикрепленного населения к терапевтическому участку и сокращении в 2017 году терапевтических участков в БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР».

Всего по Глазову сформировано 27 терапевтических участков и 10 по Глазовскому району. За одним участковым врачом-терапевтом закрепляется от 1700 до 3400 человек в возрасте от 18 лет и старше на территории города и от 1200 до 2700 в сельской местности.

Фото: prizyv.ru.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо