В Глазове раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад. Однако, уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По данным следствия, убийство произошло в ночь с 31 мая на 1 июня 1997 года в парке возле ДК «Россия» в Глазове. Группа молодых людей, возвращавшихся с дискотеки, обнаружила тело молодого мужчины с ножевыми ранениями. 26-летний погибший являлся мастером спорта по греко-римской борьбе.
Работа по раскрытию преступления продолжалась до настоящего времени и принесла результат. Летом 2016 года правоохранительные органы получили информацию о причастности к совершению преступления 25-летнего (на тот момент) знакомого потерпевшего, также жителя Глазова.
По версии следствия, накануне случившегося потерпевший выиграл у своего знакомого в карты 30 миллионов (неденоминированных) рублей и назначил ему встречу после дискотеки возле ДК «Россия». В ходе встречи между мужчинами произошла ссора, связанная с уплатой долга. Должник нанес своего знакомому шесть ударов ножом, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший от ножевых ранений скончался.
В рамках расследования дела проверялись различные версии случившегося, в том числе проверялась причастность знакомых потерпевшего, однако установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось.
В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий были установлены свидетели, показания которых позволили установить обстоятельства совершенного преступления. После установления лица, причастного к совершению преступления, уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого с согласия родственников его и потерпевшего.
Фото: rtown.ru
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