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В Глазове пьяный водитель на «Ауди» сбил инспектора ДПС и провез его на капоте полкилометра

20 января
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6mjb86g3cac 670x446 670x320 В Глазове пьяный водитель на «Ауди» сбил инспектора ДПС и провез его на капоте полкилометра

В Глазове 21-летний пьяный водитель на «Ауди» сбил инспектора ДПС и провез его на капоте полкилометра. По факту применения насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья Следственный Комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба управления.

Инцидент произошел 17 января около 22 часов возле дома № 9 по улице Ленина. Инспектор ДПС ГИБДД подал водителю «Ауди» сигнал к остановке транспортного средства, однако тот увеличил скорость автомобиля и сбил инспектора. Затем он провез его на капоте не менее 500 метров, а после того, как сотрудник полиции упал, автомобиль проехал ему колесом по ноге и скрылся.

По данным следствия, подозреваемый нигде не учился и не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 января он вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем.

В настоящее время на подозреваемого судом наложено административное наказание за оставление места совершения ДТП. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Следователем производятся допросы свидетелей, родственников подозреваемого.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Фото: route31.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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