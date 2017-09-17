«Молодежный арсенал» - так называется первый слет участников военно-патриотических клубов городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Он пройдет в Глазове с 15 по 17 сентября, сообщает газета «Красное знамя». Ожидается, что в северную столицу приедут делегации из Сарова, Лесного, Новоуральска, Снежинска. Всего в слете примут участие 130 человек.
— Главная цель слета - обмен лучшими практиками в области военно-патриотического воспитания молодежи, - рассказала Наталья Карпец, руководитель проекта. - Участников ждет интересная программа: от круглых столов и ток-шоу до тактической медицины и рукопашных боев. Напомним, проект получил грант специального конкурса Госкорпорации «Росатом».
Фото: www.altkibd.ru
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