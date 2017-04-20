На станции юных техников Глазова прошел ежегодный конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2017».
15 команд из Глазова, Глазовского, Ярского и Юкаменского районов состязались в знаниях правил дорожного движения и умении ориентироваться в дорожных ситуациях.
Ребята прошли станции: «Знатоков ПДД», «Оказание первой медицинской помощи», "Основ безопасности и жизнедеятельности", соревновались в практических навыках управления велосипедом, а также участвовали в творческом конкурсе.
С большим отрывом победу одержала команда Юкаменской средней школы, которая и будет представлять северные районы Удмуртии на республиканском конкурсе "Безопасное колесо-2017".
Победители получили памятные призы и подарки от Госавтоинспекции и организаторов мероприятия.
По материалам 1-го отдела Управления ГИБДД МВД по УР
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