Горсад — это инициатива глазовских урбанистов, которая была поддержана Главой Удмуртии Александром Бречаловым и городскими властями. Проект стал частью федеральной программы «Комфортная среда», за преображение этого общественного пространства глазовчане проголосовали в марте 2018 года.
В этом году здесь появится смотровая и событийная площадки, новые ограждения, освещение, будет проведена высадка деревьев, кустарников и многолетних трав.
На данный момент строители завершают бетонирование лестниц и верхней площадки, выполняют кирпичную кладку, приступили к укладке брусчатки.
По материалам сайта http://glazov-gov.ru
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