**За звание лучших в округе борются поисковики республиканской молодежной общественной организации «Д...

**С 9 по 11 октября пройдёт Второй чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс». Это большое событие ...

**В этом году федеральный проект «Комфортная среда» распространился на 87 муниципальных образований У...