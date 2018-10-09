Главная » Общество » В Глазове продолжается благоустройство территории Горсада

В Глазове продолжается благоустройство территории Горсада

8 октября
0

Сегодня Глава города Олег Бекмеметьев проинспектировал ход работ.

38gyrmyxnsw В Глазове продолжается благоустройство территории Горсада

Горсад — это инициатива глазовских урбанистов, которая была поддержана Главой Удмуртии Александром Бречаловым и городскими властями. Проект стал частью федеральной программы «Комфортная среда», за преображение этого общественного пространства глазовчане проголосовали в марте 2018 года.

В этом году здесь появится смотровая и событийная площадки, новые ограждения, освещение, будет проведена высадка деревьев, кустарников и многолетних трав.

На данный момент строители завершают бетонирование лестниц и верхней площадки, выполняют кирпичную кладку, приступили к укладке брусчатки.

По материалам сайта http://glazov-gov.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

13 ребят представляют Удмуртию на V-ом слете поисковых отрядов «Никто не забыт»
8 октября
**За звание лучших в округе борются поисковики республиканской молодежной общественной организации «Д...
Олимпиада невероятных возможностей. Работодатели присмотрятся к участникам «Абилимпикса»
8 октября
**С 9 по 11 октября пройдёт Второй чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс». Это большое событие ...
Сделайте нам красиво. В удмуртских городах и сёлах создают комфортную среду
8 октября
**В этом году федеральный проект «Комфортная среда» распространился на 87 муниципальных образований У...
Это надо знать! Вам звонил лжесотрудник банка?
6 октября
Мошенники придумывают всё новые способы отъёма денег....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо