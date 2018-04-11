Гранты Фонда кино получили 172 города в 56 регионах. В конкурсе участвовали города с населением до 500 тысяч жителей.
В Глазове появится новый современный кинозал
9 апреля0
Грант в 5 миллионов рублей от Фонда кино на реконструкцию кинозала выиграл глазовский культурный центр «Россия». Первый показ в отремонтированном кинозале должен пройти уже в этом году, не позднее 15 декабря. Афиша этой киноплощадки будет наполовину состоять из российских фильмов.
В Глазове появится новый современный кинозал
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