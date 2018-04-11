Село Селты получилодва гранта Росмолодежи. Теперь в Селтах появится краеведческий музей и керамическа...

Музей истории и культуры Среднего Прикамья привез уникальную плащаницу в Сарапульский храм. Верующие ...

К Международному Дню детской книги в Сарапульском музее представили дореволюционное детское издание...

Сегодня, 2 апреля, стартует Студенческая весна Удмуртии. Ее первый конкурсный день посвящен «Театраль...