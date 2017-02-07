Главная » В Глазове погиб железнодорожник, попав под тепловоз

В Глазове погиб железнодорожник, попав под тепловоз

6 февраля
0
0 42ae5 8f2e0cd9 l В Глазове погиб железнодорожник, попав под тепловоз

47-летний мужчина погиб в Глазове, попав под тепловоз. Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля, около 7:30 в районе 1161 километра у станции Глазов.

Об этом сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрия Захарова.

47-летний мужчина работал в транспортной организации на железной дороге составителем поездов.

«По предварительной версии, он ехал на подножке. Поскользнулся и под поезд упал. Поездом его травмировало. От черепно-мозговой травмы скончался на месте», - рассказал Захаров.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, не были ли нарушены требования в сфере охраны труда. По ее результатам следствие решит вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Фото: funnyking.bestpersons.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо