47-летний мужчина погиб в Глазове, попав под тепловоз. Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля, около 7:30 в районе 1161 километра у станции Глазов.
Об этом сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрия Захарова.
47-летний мужчина работал в транспортной организации на железной дороге составителем поездов.
«По предварительной версии, он ехал на подножке. Поскользнулся и под поезд упал. Поездом его травмировало. От черепно-мозговой травмы скончался на месте», - рассказал Захаров.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, не были ли нарушены требования в сфере охраны труда. По ее результатам следствие решит вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Фото: funnyking.bestpersons.ru
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