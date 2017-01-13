В Глазове арестован 46-летний мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении 12-летнего подростка.
Как сообщает пресс-служба управления СК России по Удмуртской Республике, 10 января днем мужчина встретил на улице двух 12-летних мальчиков. Он обратился к ним с предложением расклеить листовки, обещая заплатить за выполненную работу деньги в сумме 200 рублей, а перед этим помочь убрать мусор. После того как дети согласились, злоумышленник привел их в неосвещенный подвал многоквартирного жилого дома. Испугавшись, дети забежали в подъезд, мужчина зашел следом за ними, где совершил в отношении одного из мальчиков развратные действия.
Ребенок смог выбежать из подъезда и на улице обратился к сотрудникам полиции. В результате своевременно принятых мер подозреваемый был вскоре задержан. Им оказался нигде не работающий 46-летний житель Глазова, который с 1988 года пять раз судим за преступления против половой неприкосновенности, в том числе мужеложство, развратные действия, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
В октябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.
В рамках первоначальных следственных действий был проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевший ребенок и его родители, свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, судебно-психолого-психиатрические экспертизы.
Обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. По ходатайству он заключен под стражу. За совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Фото: smolnews.ru
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