"У нас проживает более 93 тысяч человек, треть из них - люди пожилого и преклонного возраста, - рассказывает глава города Олег Бекмеметьев. - Здоровью ветеранов, конечно, надо уделять особое внимание. Нужны отдельные кабинеты в учреждениях здравоохранения, где пожилые в режиме одного окна могли бы проконсультироваться с врачом, рассказать о своих болезнях. Мы давно об этом мечтали. И вот наконец в Глазове откроется гериатрический центр для пенсионеров, где будут специально подготовленный врач,отдельные кабинеты, где горожане смогут проходить курс реабилитации после инсульта, инфаркта миокарда, различных травм. В центре такжепредусмотрены все условия для физиолечения".
Решение о создании Центра в Глазове при поддержке Топливной компании «Росатома» "ТВЭЛ" было принято в 2017 году. Со стороны АО «ТВЭЛ» выделено 5 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования, физиотерапевтических аппаратов, компьютерной техники и мебели. В целом в рамках отраслевого проекта Госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника» общий объём финансирования мероприятий по улучшению качества предоставления медицинских услуг населению на территории города Глазова составил 17,3 млн рублей.
Новый центр позволит проводить целый комплекс мероприятий по продлению активного долголетия лицам пожилого возраста.Как отметил руководитель Глазова, важное социальное учреждение в перспективе будет расширяться. Возможности такие у города есть.
8 февраля в Центре активного долголетия побывали находившийся в Удмуртии в рабочей поездке генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, генеральный директор ЧМЗ Денис Анищук, руководитель Администрации Главы и Правительства республики Сергей Смирнов, и.о.министра здравоохранения Игорь Титов и другие официальные лица.
После посещения медучреждения они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. На встрече речь шла, в частности, об участии градообразующего предприятия Глазова в реализации мероприятий в рамках Года дорог, объявленного Главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Фото Карипов Э.
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