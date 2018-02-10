Главная » Здоровье » В Глазове откроется Центр активного долголетия

В Глазове откроется Центр активного долголетия

9 февраля
0

Уже в ближайшие дни в северной столице Удмуртии откроется Центр активного долголетия, где пожилые люди города смогут заняться укреплением здоровья.

Nik 0273 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Глазове откроется Центр активного долголетия

"У нас проживает более 93 тысяч человек, треть из них - люди пожилого и преклонного возраста, - рассказывает глава города Олег Бекмеметьев. - Здоровью ветеранов, конечно, надо уделять особое внимание. Нужны отдельные кабинеты в учреждениях здравоохранения, где пожилые в режиме одного окна могли бы проконсультироваться с врачом, рассказать о своих болезнях. Мы давно об этом мечтали. И вот наконец в Глазове откроется гериатрический центр для пенсионеров, где будут специально подготовленный врач,отдельные кабинеты, где горожане смогут проходить курс реабилитации после инсульта, инфаркта миокарда, различных травм. В центре такжепредусмотрены все условия для физиолечения".

Решение о создании Центра в Глазове при поддержке Топливной компании «Росатома» "ТВЭЛ" было принято в 2017 году. Со стороны АО «ТВЭЛ» выделено 5 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования, физиотерапевтических аппаратов, компьютерной техники и мебели. В целом в рамках отраслевого проекта Госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника» общий объём финансирования мероприятий по улучшению качества предоставления медицинских услуг населению на территории города Глазова составил 17,3 млн рублей.

Новый центр позволит проводить целый комплекс мероприятий по продлению активного долголетия лицам пожилого возраста.Как отметил руководитель Глазова, важное социальное учреждение в перспективе будет расширяться. Возможности такие у города есть.

8 февраля в Центре активного долголетия побывали находившийся в Удмуртии в рабочей поездке генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, генеральный директор ЧМЗ Денис Анищук, руководитель Администрации Главы и Правительства республики Сергей Смирнов, и.о.министра здравоохранения Игорь Титов и другие официальные лица.

После посещения медучреждения они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. На встрече речь шла, в частности, об участии градообразующего предприятия Глазова в реализации мероприятий в рамках Года дорог, объявленного Главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Фото Карипов Э.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Грипп ещё может подложить свинью
9 февраля
Удмуртские медики прогнозируют возможный подъём заболеваемости вирусными инфекциями в конце февраля....
Пациенты говорят «спасибо» Александру Маркину
26 января
В январе отметил юбилей Александр Маркин. В нейрохирургическом отделении Городской клинической больни...
Ответить на все обращения граждан
26 января
призвал Глава Удмуртии на совещании по вопросам здравоохранения...
Со снежного «престола» - на стол нейрохирурга. Никогда прежде зимние развлечения не приносили столько тяжёлых травм!
25 января
Катание по снегу, да ещё на скорости, – это восторг. Наш организм вырабатывает столько гормонов радос...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо