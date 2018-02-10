В январе отметил юбилей Александр Маркин. В нейрохирургическом отделении Городской клинической больни...

призвал Глава Удмуртии на совещании по вопросам здравоохранения...

Катание по снегу, да ещё на скорости, – это восторг. Наш организм вырабатывает столько гормонов радос...