Главная » Образование » В Глазове определят лучших сварщиков в рамках Регионального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс»

В Глазове определят лучших сварщиков в рамках Регионального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс»

15 февраля
0

Чтобы посостязаться в практике проведения сварочных работ, в Глазов приехали учащиеся средних профессиональных образовательных организаций из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, один из участников представляет «Воткинский машиностроительный завод».

Img 8260 В Глазове определят лучших сварщиков в рамках Регионального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс»

14 февраля в Удмуртии стартовал Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс». Чемпионат в нашей республике нынче проходит во второй раз. Молодым людям и девушкам из техникумов, колледжей, вузов и предприятий Удмуртии, а также конкурсантам, прибывшим из других регионов, предстоит выполнить задания по стандартам «Ворлдскиллс» по 21 основной компетенции.

Более 220 молодых специалистов продемонстрируют свои технические способности, знания и навыки в выполнении кирпичной кладки, парикмахерском искусстве, графическом дизайне, поварском деле, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, в сварочных технологиях и других компетенциях.

Одна из компетенций чемпионата - «Сварочные технологии» - реализуется на базе Глазовского аграрно-промышленного техникума. Одно из старейших учебных заведений республики успешно прошло конкурсный отбор на право проведения соревнований высочайшего уровня. Глазовский техникум оснащен сегодня по последним требованиям: на сварочных постах установлено высокотехнологичное сварочное оборудование, которое в прошлом году учебному заведению в качестве спонсорской помощи предоставила финская компания Kemppi, выступающая официальным партнером чемпионата «Молодые профессионалы» Вордлскиллс - 2016.

Чтобы посостязаться в практике проведения сварочных работ, в Глазов приехали учащиеся средних профессиональных образовательных организаций из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, один из участников представляет «Воткинский машиностроительный завод». Работу 12 конкурсантов оценивают эксперты-представители учебных заведений во главе с главным экспертом, которого определил Союз «Ворлдскиллс Россия».

В Глазове II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции «Сварочные технологии» начался с церемонии открытия, которая прошла во вторник, 14 февраля. В торжественной части приняли участие конкурсанты и эксперты чемпионата, руководство и студенты техникума, представители городской администрации и Центра занятости.

Приветствуя участников и гостей, директор «Глазовского аграрно-промышленного техникума» Сергей Одинцов отметил, что чемпионат «Молодые профессионалы» набирает обороты в Удмуртии - с момента проведения I Регионального чемпионата количество компетенций увеличилось в два раза, выросло и число участников. При этом требования к конкурсантам становятся все жестче и серьезнее. Он пожелал ребятам честной конкурентной борьбы, побед и успехов.

Заместитель главы администрации города Глазова по социальной политике Ольга Станкевич пожелала участникам стать профессионалами с большой буквы и передала наилучшие пожелания и слова приветствия от имени Главы города, администрации и депутатов Глазовской городской Думы:

– Очень хорошее название «молодые профессионалы» пришло на смену словам «молодые специалисты» и «молодые рабочие», которые раньше применялись повсеместно, «профессионал» же - было нечто заоблачное и недостижимое. Такие мероприятия как чемпионат «Молодые профессионалы» доказывают, что высококлассные профессионалы могут быть в любом возрасте.

Объявил об открытии Чемпионата и поприветствовал его участников и гостей Главный эксперт соревнований Сергей Бояршинов:

– Не секрет, что в нашей стране остро стоит вопрос с рабочими кадрами, сложился большой дефицит рабочих, не говоря уже о профессионалах. Это касается не только сварщиков, но и других профессий, поэтому нельзя недооценивать значение проводимого сегодня Чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс», который направлен на повышение престижа рабочих специальностей и на то, чтобы из стен профессиональных образовательных учреждений выходили хорошие специалисты. Обращаясь к участникам сегодняшнего Чемпионата, могу с уверенностью сказать, что из вас уже получатся специалисты высокого класса, потому что вы в начале вашей профессиональной карьеры уже являетесь лучшими в ваших учебных заведениях.

Он также пожелал участникам честных соревнований и объявил об открытии II регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Клятву участников Чемпионата доверили произнести 17-летнему Кириллу Крайнюченко, студенту 2-го курса «Глазовского аграрно-промышленного техникума».

Во время торжественной церемонии открытия Кирилл от имени всех участников Чемпионата «Молодые профессионалы» пообещал достойно соревноваться и соблюдать профессиональную этику, а также заверил, что знания и опыт, приобретенные на чемпионате, помогут стать профессионалами в будущем.

Кирилл - единственный представитель глазовского техникума, принимающий участие в соревнованиях, один из лучших студентов на курсе.

О том, что ему выпала такая почетная участь, говорит спокойно:

– Задания предстоят сложные, но я уверен, что справлюсь. Есть надежда на победу, по крайней мере, проверю себя, насколько я хорошо знаю предмет. Для меня это важно, потому что в будущем я планирую работать по профессии.

После торжественного открытия для конкурсантов была проведена жеребьевка и инструктаж по охране труда и технике безопасности. В этот же день ребята познакомились со своими рабочими местами. Вместе с экспертами конкурсанты отправились в мастерские, где проверили и настроили оборудование, а эксперты-представители учебных заведений прошли инструктаж и утвердили конкурсные задания.

На следующий день участники соревнований приступили к выполнению конкурсного задания, которое состоит из трех модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Конкурс включает в себя сварку конструкций, пластин и труб различными способами без посторонней помощи.

Помимо соревнований в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет круглый стол: «Подготовка рабочих кадров в Глазове: соответствие спроса и предложения, перспективы и поиск новых решений». Кроме того школьники побывают на экскурсии по учебным мастерским и лабораториям аграрно-промышленного техникума.

Имена победителей по компетенции «Сварочные технологии» станут известны в субботу. На церемонии закрытия будут подведены итоги соревнований и состоится награждение лучших специалистов.

По результатам регионального этапа соревнований лучшие из лучших представят команду Удмуртии на окружном и российском этапах чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– 2017. Задача-максимум для участников Регионального чемпионата — войти в состав национальной команды и попробовать свои силы в мировом профессиональном первенстве.

Метки: WorldSkills Russia Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Читать также

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» стартовал в Удмуртии
14 февраля
Приветствуя гостей и участников соревнований, Глава Удмуртии отметил, что проведение такого чемпион...
Жители Удмуртии могут написать Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!»
10 февраля
Задачи, которые предлагается решить, — уровень 8 класса среднеобразовательной школы....
Талантливая молодежь Удмуртской Республики получила признание и награды
9 февраля
Все они отмечены высокими наградами за победы в республиканских, межрегиональных, всероссийских и ме...
В Ижевске пройдет Форум гражданских инициатив «ФАСТ»
8 февраля
Межрайонный Форум гражданских инициатив, целью которого является поддержка проектов и проектных идей,...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо