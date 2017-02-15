14 февраля в Удмуртии стартовал Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс». Чемпионат в нашей республике нынче проходит во второй раз. Молодым людям и девушкам из техникумов, колледжей, вузов и предприятий Удмуртии, а также конкурсантам, прибывшим из других регионов, предстоит выполнить задания по стандартам «Ворлдскиллс» по 21 основной компетенции.
Более 220 молодых специалистов продемонстрируют свои технические способности, знания и навыки в выполнении кирпичной кладки, парикмахерском искусстве, графическом дизайне, поварском деле, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, в сварочных технологиях и других компетенциях.
Одна из компетенций чемпионата - «Сварочные технологии» - реализуется на базе Глазовского аграрно-промышленного техникума. Одно из старейших учебных заведений республики успешно прошло конкурсный отбор на право проведения соревнований высочайшего уровня. Глазовский техникум оснащен сегодня по последним требованиям: на сварочных постах установлено высокотехнологичное сварочное оборудование, которое в прошлом году учебному заведению в качестве спонсорской помощи предоставила финская компания Kemppi, выступающая официальным партнером чемпионата «Молодые профессионалы» Вордлскиллс - 2016.
Чтобы посостязаться в практике проведения сварочных работ, в Глазов приехали учащиеся средних профессиональных образовательных организаций из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, один из участников представляет «Воткинский машиностроительный завод». Работу 12 конкурсантов оценивают эксперты-представители учебных заведений во главе с главным экспертом, которого определил Союз «Ворлдскиллс Россия».
В Глазове II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции «Сварочные технологии» начался с церемонии открытия, которая прошла во вторник, 14 февраля. В торжественной части приняли участие конкурсанты и эксперты чемпионата, руководство и студенты техникума, представители городской администрации и Центра занятости.
Приветствуя участников и гостей, директор «Глазовского аграрно-промышленного техникума» Сергей Одинцов отметил, что чемпионат «Молодые профессионалы» набирает обороты в Удмуртии - с момента проведения I Регионального чемпионата количество компетенций увеличилось в два раза, выросло и число участников. При этом требования к конкурсантам становятся все жестче и серьезнее. Он пожелал ребятам честной конкурентной борьбы, побед и успехов.
Заместитель главы администрации города Глазова по социальной политике Ольга Станкевич пожелала участникам стать профессионалами с большой буквы и передала наилучшие пожелания и слова приветствия от имени Главы города, администрации и депутатов Глазовской городской Думы:
– Очень хорошее название «молодые профессионалы» пришло на смену словам «молодые специалисты» и «молодые рабочие», которые раньше применялись повсеместно, «профессионал» же - было нечто заоблачное и недостижимое. Такие мероприятия как чемпионат «Молодые профессионалы» доказывают, что высококлассные профессионалы могут быть в любом возрасте.
Объявил об открытии Чемпионата и поприветствовал его участников и гостей Главный эксперт соревнований Сергей Бояршинов:
– Не секрет, что в нашей стране остро стоит вопрос с рабочими кадрами, сложился большой дефицит рабочих, не говоря уже о профессионалах. Это касается не только сварщиков, но и других профессий, поэтому нельзя недооценивать значение проводимого сегодня Чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс», который направлен на повышение престижа рабочих специальностей и на то, чтобы из стен профессиональных образовательных учреждений выходили хорошие специалисты. Обращаясь к участникам сегодняшнего Чемпионата, могу с уверенностью сказать, что из вас уже получатся специалисты высокого класса, потому что вы в начале вашей профессиональной карьеры уже являетесь лучшими в ваших учебных заведениях.
Он также пожелал участникам честных соревнований и объявил об открытии II регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
Клятву участников Чемпионата доверили произнести 17-летнему Кириллу Крайнюченко, студенту 2-го курса «Глазовского аграрно-промышленного техникума».
Во время торжественной церемонии открытия Кирилл от имени всех участников Чемпионата «Молодые профессионалы» пообещал достойно соревноваться и соблюдать профессиональную этику, а также заверил, что знания и опыт, приобретенные на чемпионате, помогут стать профессионалами в будущем.
Кирилл - единственный представитель глазовского техникума, принимающий участие в соревнованиях, один из лучших студентов на курсе.
О том, что ему выпала такая почетная участь, говорит спокойно:
– Задания предстоят сложные, но я уверен, что справлюсь. Есть надежда на победу, по крайней мере, проверю себя, насколько я хорошо знаю предмет. Для меня это важно, потому что в будущем я планирую работать по профессии.
После торжественного открытия для конкурсантов была проведена жеребьевка и инструктаж по охране труда и технике безопасности. В этот же день ребята познакомились со своими рабочими местами. Вместе с экспертами конкурсанты отправились в мастерские, где проверили и настроили оборудование, а эксперты-представители учебных заведений прошли инструктаж и утвердили конкурсные задания.
На следующий день участники соревнований приступили к выполнению конкурсного задания, которое состоит из трех модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Конкурс включает в себя сварку конструкций, пластин и труб различными способами без посторонней помощи.
Помимо соревнований в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет круглый стол: «Подготовка рабочих кадров в Глазове: соответствие спроса и предложения, перспективы и поиск новых решений». Кроме того школьники побывают на экскурсии по учебным мастерским и лабораториям аграрно-промышленного техникума.
Имена победителей по компетенции «Сварочные технологии» станут известны в субботу. На церемонии закрытия будут подведены итоги соревнований и состоится награждение лучших специалистов.
По результатам регионального этапа соревнований лучшие из лучших представят команду Удмуртии на окружном и российском этапах чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– 2017. Задача-максимум для участников Регионального чемпионата — войти в состав национальной команды и попробовать свои силы в мировом профессиональном первенстве.
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