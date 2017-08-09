Руководитель Удмуртии Александр Бречалов встретился сегодня, 8 августа, с генеральным директором ЧМЗ Денисом Анищуком и обсудил с ним перспективы развития предприятия и вопросы сотрудничества завода и республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Напомним, что в рамках соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Удмуртской Республикой на условиях софинансирования предусмотрены средства на благоустройство города, ремонт и строительство социальных объектов, поддержку спортивных команд по хоккею и мини футболу.
Сегодня ЧМЗ является одним из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, металлического кальция. Предприятие успешно реализует ряд инвестиционных проектов. Например, по модернизации мощностей циркониевого производства (2005-2020 годы). Этот проект предусматривает вложение 20,9 миллиарда рублей инветиций.
Другой проект связан с созданием отраслевого центра «Металлургия» (2012-2020 годы). Он предполагает организацию на базе имеющихся производственных мощностей рентабельного производства новых конкурентоспособных видов продукции в соответствии с реализуемыми на АО проектами развития общепромышленной деятельности. Объём инвестиций в этот проект составляет 2,7 миллиарда рублей.
Также на ЧМЗ активно занимаются совершенствованием и модернизацией энергетического хозяйства и инженерных сетей, реализуют программу повышения энергоэффективности предприятия. Большое внимание здесь уделяется обеспечению ядерной и радиационной безопасности, вопросам охраны окружающей среды.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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