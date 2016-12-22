В последнее время в Глазове участились случаи обнаружения фальшивых купюр.
По информации пресс-службы МВД по УР, в одном из отделений банка была обнаружена денежная купюра достоинством 5000 рублей серии ВМ с признаками подделки. Поступила данная банкнота из АЗС Балезинского района Удмуртии.
Через несколько дней в одном из строительных магазинов Глазова в дневной выручке также была обнаружена денежная купюра достоинством 5000 рублей серии ВМ с признаками подделки.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам, особенно работникам торговой сферы и общественного транспорта: будьте предельно бдительны при проведении операций с денежными средствами. В случае обнаружения денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону «02».
В ведомстве также напоминают, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: topre.ru
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