В Глазове задержали 33-летних мужа и жену, которые подозреваются в покушении на убийство новорожденного ребенка.
Напомним, 13 декабря, около 4 часов утра молодой человек, оказавшись возле подъезда дома № 8 по улице Луначарского, достал из кучи мусора мешок, из которого доносился плач. Занеся мешок в подъезд, и развязав его, молодой человек обнаружил в нем новорожденного мальчика, о чем тут же сообщили в полицию и службу скорой помощи.
Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи ребенок остался жив, в настоящее время находится под присмотром медиков в родильном отделении глазовской больницы. Врачи его прозвали Морозовым Андреем.
Через две недели после чудовищного случая правоохранители нашли родителей, выбросивших новорожденного ребенка умирать на морозе.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Известно, что они воспитывают двоих малолетних детей, семья на учете в органах внутренних дел не состояла. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации – «Покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав глазовской полиции. Проводилась отработка жилого сектора и семей, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Организовано взаимодействие с медицинскими учреждениями и общественностью. МВД по Удмуртской Республике было объявлено вознаграждение за содействие в раскрытии данного преступления.
Сотрудниками полиции в ходе проведения розыскных мероприятий было изъято более 700 биологических материалов женщин, которые могли являться матерью найденного ребенка. Материалы были направлены на исследование в ДНК-лабораторию.
Сотрудниками ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике по результатам генетической экспертизы были установлены лица, причастные к совершению данного преступления.
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