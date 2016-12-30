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В Глазове нашли родителей, выбросивших своего новорожденного ребенка умирать на морозе

30 декабря
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82c97808b1e390d8b3c2fc162b95c5cf В Глазове нашли родителей, выбросивших своего новорожденного ребенка умирать на морозе

В Глазове задержали 33-летних мужа и жену, которые подозреваются в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Напомним, 13 декабря, около 4 часов утра молодой человек, оказавшись возле подъезда дома № 8 по улице Луначарского, достал из кучи мусора мешок, из которого доносился плач. Занеся мешок в подъезд, и развязав его, молодой человек обнаружил в нем новорожденного мальчика, о чем тут же сообщили в полицию и службу скорой помощи.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи ребенок остался жив, в настоящее время находится под присмотром медиков в родильном отделении глазовской больницы. Врачи его прозвали Морозовым Андреем.

Через две недели после чудовищного случая правоохранители нашли родителей, выбросивших новорожденного ребенка умирать на морозе.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Известно, что они воспитывают двоих малолетних детей, семья на учете в органах внутренних дел не состояла. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации – «Покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав глазовской полиции. Проводилась отработка жилого сектора и семей, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Организовано взаимодействие с медицинскими учреждениями и общественностью. МВД по Удмуртской Республике было объявлено вознаграждение за содействие в раскрытии данного преступления.

Сотрудниками полиции в ходе проведения розыскных мероприятий было изъято более 700 биологических материалов женщин, которые могли являться матерью найденного ребенка. Материалы были направлены на исследование в ДНК-лабораторию.

Сотрудниками ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике по результатам генетической экспертизы были установлены лица, причастные к совершению данного преступления.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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