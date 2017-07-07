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В Глазове День семьи, любви и верности отметят авто и велопробегом

5 июля
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Uhkhyhsgpp0 В Глазове День семьи, любви и верности отметят авто и велопробегом

8 июля в северной столице Удмуртии будут организованы велопробег и автопробег «Моя семья - мое богатство!» Об этом сообщает пресс-служба администрации города Глазова. Участники пробегов совершат путь от города до деревни Тылыс, где в 12 часов начнется праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Велопробег стартует в 8.30 и останавливается напротив загородного комплекса «Горлица». Там велосипедистов будет ждать автобус, который бесплатно довезет их до конечного пункта. Самые стойкие участники продолжат путь на велосипедах. Организаторы отмечают, что дети до 18 лет в велопробеге не участвуют.

Автопробег стартует в 10 часов и сначала проедет по центральным улицам города, а затем отправится в Тылыс. За лучшее оформление автомобиля в соответствии с тематикой праздника организаторы и спонсоры пробега подготовили призы.

Фото: vk.com/gorodglazov

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