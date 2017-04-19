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В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды

19 апреля
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%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3 %d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды

По сообщению гидрометцентра в течении 20-21 апреля на территории республики ожидается снижение температуры воздуха до значений -3 – 4 *С и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, что может повлечь образование гололедных явлений на дорожном покрытии.

В связи с возможным осложнением дорожных и метеорологических условий, Госавтоинспекция Удмуртии напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим выбирать с учетом состояния дороги, избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.

Особую осторожность необходимо проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.

Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, а также учитывать, что гололед на дорогах увеличивает тормозной путь транспортных средств.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

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