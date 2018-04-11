По данным следствия, обвиняемая в течение длительного времени с середины 2016 года по декабрь 2017 года присваивала денежные средства родителей, поступившие в качестве оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг детям, занимающимся в школе искусств. Женщина предлагала родителям передавать ей деньги наличными. Таким образом она присвоила более 200 тысяч рублей.
Кроме того, в 2013 году обвиняемая фиктивно трудоустроила в школу искусств программистом своего супруга. Мужчина ежемесячно получал заработную плату, тем не менее за четыре года ни разу не появился на рабочем месте. Таким образом заместитель директора присвоила более 300 тысяч рублей.
Преступная деятельность обвиняемой пресечена следователями СО по Устиновскому району г. Ижевска совместно с сотрудниками полиции. Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, осмотрена и изучена бухгалтерская документация, допрошено свыше 50 свидетелей. Расследование уголовного дела завершено в кротчайшие сроки. В настоящее время оно направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение преступлений предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК по УР
Фото с сайта http://volgograd-n.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.