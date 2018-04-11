О тревожной статистике и законах партнёрства. Глава МЧС региона доложил о проверках торговых центров В Удмуртии после трагедии в Кемерове начались массовые проверки торговых центров, а также мест массов...

В г. Ижевске сотрудник банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртск...

Экс-главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено обвинение в окончательной редакции Ему инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. ...