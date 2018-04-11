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В г. Ижевске заместитель директора школы искусств предстанет перед судом по обвинению в присвоении имущества и мошенничестве

5 апреля
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Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 10». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

41018344 1024x683 В г. Ижевске заместитель директора школы искусств предстанет перед судом по обвинению в присвоении имущества и мошенничестве

По данным следствия, обвиняемая в течение длительного времени с середины 2016 года по декабрь 2017 года присваивала денежные средства родителей, поступившие в качестве оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг детям, занимающимся в школе искусств. Женщина предлагала родителям передавать ей деньги наличными. Таким образом она присвоила более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в 2013 году обвиняемая фиктивно трудоустроила в школу искусств программистом своего супруга. Мужчина ежемесячно получал заработную плату, тем не менее за четыре года ни разу не появился на рабочем месте. Таким образом заместитель директора присвоила более 300 тысяч рублей.

Преступная деятельность обвиняемой пресечена следователями СО по Устиновскому району г. Ижевска совместно с сотрудниками полиции. Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, осмотрена и изучена бухгалтерская документация, допрошено свыше 50 свидетелей. Расследование уголовного дела завершено в кротчайшие сроки. В настоящее время оно направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение преступлений предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Пресс-служба СК по УР

Фото с сайта http://volgograd-n.ru

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