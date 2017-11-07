Масштабы этой большой и важной работы в каждом муниципальном образовании разные, но зависят они в первую очередь от желания жителей городских и сельских поселений сделать свой двор красивым и уютным, внести свой личный вклад в создание нового облика окружающего нас жизненного пространства.
А мы любим свой дом?
Все познается в сравнении. Еще в советские времена мне с группой писателей довелось побывать в Паневежисе. Этот небольшой литовский городок известен не только своим театром, в котором играл Банионис, но и благоустроенностью частных дворов. Меня поразило то, что каждая придомовая территория выделялась яркими зелеными газонами. Спросил у одного из хозяев, как он добивается такой красоты. Оказалось, на выращивание газона из мха он потратил несколько лет. Газон требует и постоянного ухода, и материальных затрат. Зеленый ковер иногда нужно восстанавливать. Он высажен возле типового двухэтажного дома на 12 квартир. На подворье аккуратно выложены дорожки к небольшому бассейну с крошечным фонтаном, сделанным из чайника. Разбиты цветники.
– Как это удается сохранить? - спросил я женщину, которая ухаживала за цветами.
– А мы любим свой дом! - с гордостью ответила она.
Чтобы любить свой дом, нужно что-то сделать для него своими руками. Формирование комфортной городской среды – проект, рассчитанный до 2022 года. Хотелось бы надеяться, что он не будет ограничен во времени, потому что благоустройство – процесс бесконечный и в нем мы делаем только первые шаги.
Фонари на сельской улице
В минувшую пятницу жители нескольких домов в Завьялово и двух домов в Киясово отметили праздник дворов.
На улице Калинина в селе Завьялово с утра звучала музыка и состоялся короткий митинг по случаю, действительно, знакового события в жизни села - благоустройства территории.
Здесь была проведена расчистка от дикорастущих кустарников, сделана дорожка, организованы съезды во дворы, установлено уличное освещение, закуплены урны и лавки. В преддверии зимы их не стали ставить, потому что они будут мешать расчистке тротуара, установят весной.
Как рассказывали жители, участвующие в митинге, не один год им приходилось добираться до своих квартир по проезжей части, искать обходные пути, чтобы попасть в свои дворы.
И вот благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» жители получили комфортную территорию.
– В селе Завьялово в проекте участвовали и граждане, и коммерческие предприятия села, - говорит заместитель главы муниципального образования «Завьяловский район» Альберт Фаррахов. - Мы добились достойного результата, обеспечили не только комфортные условия для пешеходов, но и безопасность дорожного движения в селе, сделали удобной проезжую часть. На безопасность влияют и съезды к домам, сейчас транспортные средства выезжают на трассу беспрепятственно. Прежде сделать это было непросто, приходилось буксовать, выбираясь из грязи. Мы обязательно продолжим эту работу и сделаем наш населенный пункт еще краше и удобнее.
На 2018-2022 годы запланировано реконструировать объекты, которые пользуются популярностью у населения, и они будут отвечать всем стандартам комфортной городской среды.
На реализацию благоустройства улицы Калинина было привлечено 2 миллиона 970 тысяч рублей. Федеральный бюджет выделил 1 миллион 850 тысяч рублей, бюджет Удмуртской Республики внес 830 тысяч рублей, 144 тысячи рублей было направлено из бюджета района. Жители домов и предприниматели, которые работают на этой улице, собрали 149 тысяч рублей.
– Длина пешеходной зоны около 400 метров, нельзя не отметить, что в сам процесс строительства, свою дополнительную лепту внес и подрядчик. За свой счет он забетонировал канавы на съездах из домов, уложил и укрепил обочину. Объект на улице Калинина в Завьялово выбран самим населением после общественного обсуждения. За полтора месяца строители смогли успешно его реализовать,- продолжает рассказывать Альберт Фаррахов. - Это только начало. Проект рассчитан до 2022 года, мы ожидаем, что люди придут с предложениями: какие объекты включить в этот проект. Будем их рассматривать и принимать решения по определенным критериям заявок и с учетом размера софинансирования, которое будет предлагать население.
Проект для будущего
В перспективе в Завьялово планируют заняться благоустройством популярного у населения сельского парка «Березовая роща». Его площадь около 10 гектаров. В дневное время здесь просто гуляют, но он неважно обустроен для прогулок, дорожек здесь немного, они проложены по тропкам, возникшим спонтанно, в основном в период подготовки и проведения сельских спортивных игр.
По словам главы муниципального образования «Завьялово» Александра Липина, парк «Березовая роща» появился благодаря учителям биологии Завьяловского района. Много лет назад они высадили березовые саженцы, постепенно парк стал местом массового гулянья. Но деревья состарились, их облюбовали грачи, почти на каждой березе несколько грачиных гнезд.
Еще в 2011 году был разработан проект благоустройства парка, предполагающий создание различных зон. Одна из них – дерево новобрачных. К нему и сегодня со всего района приезжают в день регистрации брака. Планировалось создание детской зоны и площади для народных гуляний. Предполагалось также избавиться от аварийных деревьев и проложить пешеходные дорожки. В 2011 году стоимость проекта обходилась в круглую сумму, что-то около пяти миллионов рублей.
Прием заявок от жителей муниципального образования «Завьялово» на участие в проекте по благоустройству дворовых и общественных территорий на следующий год продолжится и в ноябре. Какая из них получит наибольшую поддержку, станет известно после проведения общественных слушаний.
И это только начало
В Киясово жители двух 12-квартирных домов в переулке Северном объединились, чтобы на месте пустыря между этими домами создать площадку для комфортного отдыха и спортивных занятий.
К концу октября были завершены основные и, наверное, самые сложные работы по асфальтированию площади перед домами. 27 октября торжественно установили красивые скамейки перед будущей детской площадкой. Светлана Кошурникова, жительница одного из домов, с гордостью показывает: на этом месте был пустырь. Посмотрите, как мы сейчас ходим – в туфельках, не в сапогах. Мы рады и говорим всем спасибо за выполненную работу. Весной сделаем песочницу, для нас это важный вопрос, потому что дети в домах есть, теперь они не по дорогам будут бегать, а находиться под присмотром мам.
Глава муниципального образования «Киясовское» Илья Красноперов поясняет:
– Село участвовало в программе « Формирование комфортной городской среды» одной дворовой территорией. Общая сумма проекта составила 870 тысяч 300 рублей. Пять процентов от этой суммы внесло муниципальное образование, еще пять процентов собрали жители домов. В живых деньгах это 40 тысяч 400 рублей. Собрать такие деньги было нелегко, но, жители, которые активно поддержали идею благоустройства, убедили своих соседей в необходимости участвовать в проекте. С каждой семьи получилось по две тысячи рублей. Здесь положили 195 квадратных метров асфальтового покрытия, установили две скамейки, будут поставлены турники.
В следующем году мы планируем благоустроить общественную территорию. Восстановить используемый ранее так называемый колхозный театр. Поставить сцену для выступлений коллективов народного творчества, построить спортивную и детскую игровую площадки, установить скамейки, одним словом, создать комфортные условия для отдыха и проведения общих мероприятий.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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