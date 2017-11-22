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В Фонд "Сообщество" уже поступило более 800 тыс. рублей в помощь пострадавшим при обрушении дома в Ижевске

10 ноября
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%d0%91%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5 800 %d1%82%d1%8b%d1%81. В Фонд "Сообщество" уже поступило более 800 тыс. рублей в помощь пострадавшим при обрушении дома в Ижевске

По состоянию на 19:00 10 ноября в помощь пострадавшим поступило более 800 тыс. рублей, сообщает фонд «Сообщество». Сбор средств для поддержки жильцов обрушившегося 9 ноября подъезда жилого дома был объявлен сегодня утром.

«Мы получаем множество звонков, писем. Люди, предприятия, некоммерческие организации переводят средства, спрашивают, чем могут еще помочь. От себя лично и фонда «Сообщество» благодарю всех, кто принимает участие», - отмечает директор фонда Иван Черезов.

Также в фонде пояснили, что распределение средств будет произведено на основании информации из оперативного штаба, где принимаются и обрабатываются все данные о необходимой помощи жильцам. Подробный отчет по поступлениям и тратам будет размещен в открытом доступе на сайте фондсообщество.рф

Напомним, перевод любой суммы можно осуществить по реквизитам общественной некоммерческой организации:

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «СООБЩЕСТВО»

ИНН 1841072661

ОГРН 1171832017499

КПП 184101001

БИК 049401601

К/с 30101810400000000601

р/с 40703810368000000540

ПАО Сбербанк отделение №8618/0312, 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 6

В назначении платежа указать «Пожертвование для пострадавших жителей дома в г. Ижевск».

А также с помощью смс-сообщения на короткий номер 7715, текст - «Ижевск ХХХ», где ХХХ - сумма перевода.

Задать интересующие вопросы по сбору средств можно по тел. фонда 8 (3412) 576-675.

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